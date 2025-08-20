Казахстанцам напомнили, что перевозка чужих вещей может обернуться сроком

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 20 августа 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией по перевозке чужих вещей, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что перевозка чужих посылок может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы на длительный срок.

"Призываем граждан проявлять бдительность и не становиться участниками незаконного оборота наркотиков", – заявил и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан.

В качестве примера он привел случай, который произошел в алматинском аэропорту.

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора" в Международном аэропорту Алматы сотрудниками по противодействию наркопреступности совместно с КНБ и таможенным постом "Жетісу" задержан 42-летний иностранный гражданин, прибывший рейсом Пхукет – Алматы. При досмотре багажа обнаружено шесть пакетов высушенной марихуаны общим весом более 3 кг", – рассказал Данияр Мейрхан.

По предварительным данным, задержанный согласился перевезти посылку за денежное вознаграждение из Таиланда, не проверяя содержимое, получив ее от неизвестных лиц в Бангкоке.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", – добавил Данияр Мейрхан.

Ранее в МВД заявили, что за семь месяцев 2025 года выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидированы три транснациональные преступные группы. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников.