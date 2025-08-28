Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"28 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Балхаше, Алматы, ночью – в Астане", – говорится в обращении, опубликованном на сайте гидрометцентра в четверг.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

