Общество

Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 09:45
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"28 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Балхаше, Алматы, ночью – в Астане", – говорится в обращении, опубликованном на сайте гидрометцентра в четверг.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.




Лето уходит: Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.




Осень близко: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 28-30 августа

О том, какая погода будет в Казахстане 28 августа 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
