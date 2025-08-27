#АЭС в Казахстане
Общество

Осень близко: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 28-30 августа

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Через четыре дня лето уйдет и наступит золотая осень. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что жителям столицы и двух крупнейших мегаполисов не стоит ожидать резкой смены погоды: так же, как и ранее, прогнозируется жара, местами сильная, и кратковременные дожди с грозами.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8, днем 9 -14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 29 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +22+24°С.
  • 30 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 30 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 5-10, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.
  • 29 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.
  • 30 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 15:02
Туман, пыльная буря и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 августа 2025 года можете прочитать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
