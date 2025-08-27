Осень близко: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 28-30 августа

Через четыре дня лето уйдет и наступит золотая осень. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что жителям столицы и двух крупнейших мегаполисов не стоит ожидать резкой смены погоды: так же, как и ранее, прогнозируется жара, местами сильная, и кратковременные дожди с грозами.

Прогноз погоды по Астане

28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8, днем 9 -14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Алматы

28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

28 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 августа 2025 года можете прочитать здесь.