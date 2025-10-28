Синоптики предупредили жителей Астаны и еще пяти городов об НМУ

Сегодня в шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"28 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Караганде, Темиртау, Семее, Астане, ночью – в Атырау", – предупредили горожан синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

