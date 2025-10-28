#АЭС в Казахстане
Общество

Синоптики предупредили жителей Астаны и еще пяти городов об НМУ

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня в шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"28 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Костанае, Караганде, Темиртау, Семее, Астане, ночью – в Атырау", – предупредили горожан синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:18
От -7°C до +20°C: синоптики Казахстана представили температурный прогноз на вторник

О том, в каких городах неблагоприятные метеорологические условия прогнозировали 27 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
