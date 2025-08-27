Лето уходит: Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание
Согласно распространенному заявлению метеорологов, в начале периода на большей части Казахстана, благодаря Западному антициклону сохранится погода без осадков.
Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды.
К примеру, 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана.
"Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также синоптики прогнозируют по республике усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы.
Температурный фон по регионам будет следующим.
- На западе ожидается в пределах +20-31°С.
- На юго-западе – +27-35°С.
Как и полагается, в последние дни августа ожидается понижение температуры воздуха:
- На северо-западе стран от +23-33°С до +15-23°С.
- В северных областях от сильной жары +30-35°С до +15-23°С.
- В центре страны от сильной жары +30-37°С до +18-27°С.
- На востоке Казахстана от +22-32°С до +17-28°С.
- В южных областях от сильной жары +30-41°С до +26-35°С.
Впрочем, лето останется в одном из регионов.
"На юго-востоке страны сохранится сильная жара +33-38°С, в горных районах – +23-28°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Корреспондент Zakon.kz уже сообщал, что на среду, 27 августа, в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.