Общество

Лето уходит: Казахстан ждут дожди, град и резкое похолодание

погода, конец августа, прогноз от Казгидромета, Казахстан, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:07 Фото: pexels
О том, какой будет погода по Казахстану с 28 по 30 августа 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет". Так, специалисты обещают, что по стране пройдут дожди и ожидается похолодание.

Согласно распространенному заявлению метеорологов, в начале периода на большей части Казахстана, благодаря Западному антициклону сохранится погода без осадков.

Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды.

К примеру, 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана.

"Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики прогнозируют по республике усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы.

Температурный фон по регионам будет следующим.

  • На западе ожидается в пределах +20-31°С.
  • На юго-западе – +27-35°С.

Как и полагается, в последние дни августа ожидается понижение температуры воздуха:

  • На северо-западе стран от +23-33°С до +15-23°С.
  • В северных областях от сильной жары +30-35°С до +15-23°С.
  • В центре страны от сильной жары +30-37°С до +18-27°С.
  • На востоке Казахстана от +22-32°С до +17-28°С.
  • В южных областях от сильной жары +30-41°С до +26-35°С.

Впрочем, лето останется в одном из регионов.

"На юго-востоке страны сохранится сильная жара +33-38°С, в горных районах – +23-28°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:07
Жаркое завершение лета: в Алматы, Шымкенте до +37°С и без осадков

Корреспондент Zakon.kz уже сообщал, что на среду, 27 августа, в 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
