Водохранилища Алматинской области стоимостью 20 млрд тенге возвращены государству

Природоохранная прокуратура Алматинской области провела масштабную работу по защите интересов государства в сфере управления водными ресурсами, по итогам которой государству возвращены водохранилища, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, опубликованном 3 февраля 2025 года на сайте прокуратуры региона.

"В ходе надзорной деятельности выявлены нарушения со стороны доверительных управляющих, которые игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния восьми водохранилищ, в частности, не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений". Прокуратура Алматинской области

По данным надзорного органа, указанные обстоятельства могли повлечь необратимые последствия как для жизни и здоровья населения, так и окружающей среды.

"Благодаря принятым мерам расторгнуто восемь договоров с недобросовестными управляющими, а имущество возвращено в собственность государства на сумму более 20 млрд тенге. В настоящее время по акту прокурорского надзора уполномоченными органами проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов". Прокуратура Алматинской области

24 января 2025 года глава Генпрокуратуры Берик Асылов заявил, что более 428 млрд тенге незаконных активов возвращено государству.