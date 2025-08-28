#АЭС в Казахстане
Общество

Аида Балаева рассказала, почему пришлось закрыть музей Кастеева

музей Кастеева в Алматы, ремонт, причины, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 17:43 Фото: Facebook/aida.balayeva.2025
Государственный музей искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева, находящийся в Алматы, временно приостановил работу. Министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что такое принято в интересах сохранности музейных экспонатов, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Балаева уточнила, что в рамках масштабной государственной программы по модернизации и сохранению культурных объектов по всей стране начались активные ремонтно-восстановительные работы в одном из главных художественных центров Казахстана – Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева в Алматы.

По ее словам, обновление включает в себя замену кровли, установку современных климатических систем, реставрацию паркетного покрытия и другие важные технические улучшения.

"Эти работы направлены на создание более комфортных условий как для посетителей, так и для хранения уникального собрания произведений искусства", – подчеркнула министр.

Также уже известно, что в связи с началом реконструкции с 5 августа музей временно закрыт для посещений.

"Решение о временном закрытии принято, прежде всего, в интересах сохранности музейных экспонатов – культурного наследия нашей страны и обеспечения безопасности во время строительных работ. Мы с нетерпением ждем завершения всех этапов реконструкции и уверены, что обновленный музей встретит своих гостей в новом, современном и вдохновляющем пространстве – достойном уровня его коллекции и статуса".Аида Балаева

Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева – крупнейший в Казахстане художественный музей и ведущий научно-исследовательский и культурно-просветительский центр в области изобразительного искусства. Организован в 1976 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
