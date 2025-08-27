Крупнейший в Казахстане музей закрыли для посетителей

Государственный музей искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева, находящийся в Алматы, сделал важное заявление для посетителей. Крупнейший художественный музей в стране приостанавливает работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации администрации музея.

"Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в связи с продолжающимися необходимыми ремонтными работами будет закрыт до декабря", – отмечено в сообщении за 26 августа 2025 года.

Также отмечено, что эти меры направлены на повышение качества обслуживания и создание более комфортных условий для наших гостей.

В заключительной части казахстанцев поблагодарили за понимание и постоянную поддержку:

"Приносим извинения за доставленные неудобства".

В ответ на один из вопросов пользователей Сети представители музея уточнили, что частичный ремонт начался еще в мае 2025 года, а 5 августа музей закрыли полностью.

