Крупнейший в Казахстане музей закрыли для посетителей
Государственный музей искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева, находящийся в Алматы, сделал важное заявление для посетителей. Крупнейший художественный музей в стране приостанавливает работу, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из публикации администрации музея.
"Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в связи с продолжающимися необходимыми ремонтными работами будет закрыт до декабря", – отмечено в сообщении за 26 августа 2025 года.
Также отмечено, что эти меры направлены на повышение качества обслуживания и создание более комфортных условий для наших гостей.
В заключительной части казахстанцев поблагодарили за понимание и постоянную поддержку:
"Приносим извинения за доставленные неудобства".
В ответ на один из вопросов пользователей Сети представители музея уточнили, что частичный ремонт начался еще в мае 2025 года, а 5 августа музей закрыли полностью.
