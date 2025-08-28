#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Общество

На четыре области Казахстана в пятницу обрушится сильная жара до +38°С

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 18:07 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящую пятницу, 29 августа 2025 года, будет дождливо и жарко. Об этом говорится в прогнозе погоды, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается:

  • в области Улытау – до +35°С,
  • в области Жетысу, в Алматинской области – до +35+37°С,
  • в Мангистауской области – до +38°С.
"Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке РК сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможны град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 18:07
Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в крайние три дня лета-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
100 млрд тенге сэкономили в Кызылординской области
Общество
19:44, Сегодня
100 млрд тенге сэкономили в Кызылординской области
В Алматы открыли новое студенческое общежитие
Общество
18:10, Сегодня
В Алматы открыли новое студенческое общежитие
Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова
Общество
18:00, Сегодня
Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: