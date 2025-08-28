На четыре области Казахстана в пятницу обрушится сильная жара до +38°С

В Казахстане в предстоящую пятницу, 29 августа 2025 года, будет дождливо и жарко. Об этом говорится в прогнозе погоды, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем сильная жара ожидается: в области Улытау – до +35°С ,

, в области Жетысу, в Алматинской области – до +35+37°С ,

, в Мангистауской области – до +38°С. "Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке РК сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможны град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на севере страны в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также в гидрометцентре добавили, что ожидается: высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей,

– в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей. Материал по теме Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в крайние три дня лета-2025.

