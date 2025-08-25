#АЭС в Казахстане
Общество

Сильная жара обрушится на семь областей Казахстана 26 августа

солнце, растение, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 17:42 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 26 августа 2025 года, будет жарко и без осадков. Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, днем ожидается сильная жара:

  • на юге Актюбинской и Костанайской, в Алматинской, Атырауской областях, областях Улытау, Жетысу – до +35+37°С,
  • в Мангистауской области – до +38°С.
"Под влиянием западного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков. Только на западе страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем возможен град. На западе, востоке, юге республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке, в центре области Улытау, на востоке Карагандинской, на юго-западе Мангистауской, на юге, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на севере, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей, на западе, юге, в центре области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 17:42
Казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 26, 27 и 28 августа 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
