Сильная жара обрушится на семь областей Казахстана 26 августа
Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 26 августа 2025 года, будет жарко и без осадков. Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, днем ожидается сильная жара:
- на юге Актюбинской и Костанайской, в Алматинской, Атырауской областях, областях Улытау, Жетысу – до +35+37°С,
- в Мангистауской области – до +38°С.
"Под влиянием западного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков. Только на западе страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем возможен град. На западе, востоке, юге республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке, в центре области Улытау, на востоке Карагандинской, на юго-западе Мангистауской, на юге, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на севере, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей, на западе, юге, в центре области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.
Материал по теме
Казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа
О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 26, 27 и 28 августа 2025 года, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript