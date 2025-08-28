Крайние три дня лета-2025: синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pexels

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 29, 30 и 31 августа 2025 года. Из него следует, что в крайние три дня лета астанчан ждут дожди с грозами и градом, а алматинцев и шымкентцев – погода без осадков и жара до +38°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 29 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С.

30 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

31 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С. Прогноз погоды по Алматы 29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.

31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С. Прогноз погоды по Шымкенту 29 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +36+38°С.

30 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.

31 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С. Материал по теме Жара +41°C и дожди накроют Казахстан 28 августа Ранее синоптики обратились к жителям Астаны, Алматы, Жезказгана и Балхаша. Их предупредили, что 28 августа 2025 года днем и ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

