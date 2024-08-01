Сильная жара накроет 11 областей Казахстана в пятницу

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 2 августа 2024 года.

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