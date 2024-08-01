Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сильная жара накроет 11 областей Казахстана в пятницу

Сильная жара накроет 11 областей Казахстана в пятницу, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 18:03 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 2 августа 2024 года.

Согласно прогнозу, днем в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, на юге Карагандинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами. Лишь на западе, юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что сохранится

  • высокая пожарная опасность – в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, на юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, в южной половине Павлодарской, на юге, востоке Акмолинской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской Туркестанской, на юго-западе, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на западе, в центре Алматинской, на западе Улытауской, на юго-востоке Жетысуской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге, в центре Абайской областей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 18:03
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 18:03

О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2024 года, можете узнать здесь.

Читайте также

петиция, ЛГБТ, Казахстан
Проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ озвучили в Минкультуры Казахстана
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
На выходные в Алматы ограничат движение по проспекту Абая
Выросла численность населения Казахстана
Выросла численность населения Казахстана
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Жара Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: