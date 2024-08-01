Сильная жара накроет 11 областей Казахстана в пятницу
Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 2 августа 2024 года.
Согласно прогнозу, днем в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, на юге Карагандинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.
"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами. Лишь на западе, юге, востоке страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"
Также синоптики рассказали, что сохранится
- высокая пожарная опасность – в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, на юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, в южной половине Павлодарской, на юге, востоке Акмолинской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской Туркестанской, на юго-западе, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на западе, в центре Алматинской, на западе Улытауской, на юго-востоке Жетысуской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге, в центре Абайской областей.
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