В МВД дали предписания руководителям сервисов самокатов
Встреча прошла по поручению председателя Комитета административной полиции Кайсара Султанбаева и была посвящена вопросам регулирования использования электросамокатов.
Руководителям сервисов даны предписания:
- создать мобильные патрульные группы, в том числе совместно с сотрудниками полиции, для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки;
- внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов на пешеходных зонах, в парках, на набережных и местах массовых мероприятий.
По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека.
Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы – 95% всех случаев. Ключевым препятствием остается слабое взаимодействие сервисов с акиматами и полицией.
В качестве решений предложены:
- модернизация мобильных приложений (уведомления, блокировка завершения поездки вне парковок);
- усиление контроля за движением и парковкой электросамокатов;
- ужесточение ответственности за нарушения (изъятие техники, списание взысканий через операторов);
- развитие инфраструктуры (велодорожки и парковочные зоны). Сегодня в Казахстане всего 594 км велодорожек при потребности свыше 2 000 км. За последние пять лет введено лишь 218 км, что не соответствует темпам роста популярности альтернативного транспорта.
"Несмотря на то, что изменения в законе о дорожном движении действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", – отметил Кайсар Султанбаев.
Компании пообещали внедрить ряд мер уже в ближайшее время. Остальные изменения потребуют системной работы совместно с государством и местными органами власти.
