Общество

В МВД дали предписания руководителям сервисов самокатов

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 20:43 Фото: Zakon.kz
27 августа в Министерстве внутренних дел РК состоялось совещание с представителями крупнейших кикшеринговых компаний страны – Jet, Яндекс, Woosh, Bolt и Единого оператора микромобильности, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла по поручению председателя Комитета административной полиции Кайсара Султанбаева и была посвящена вопросам регулирования использования электросамокатов.

Руководителям сервисов даны предписания:

  • создать мобильные патрульные группы, в том числе совместно с сотрудниками полиции, для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки;
  • внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов на пешеходных зонах, в парках, на набережных и местах массовых мероприятий.

По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека.

Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы – 95% всех случаев. Ключевым препятствием остается слабое взаимодействие сервисов с акиматами и полицией.

В качестве решений предложены:

  • модернизация мобильных приложений (уведомления, блокировка завершения поездки вне парковок);
  • усиление контроля за движением и парковкой электросамокатов;
  • ужесточение ответственности за нарушения (изъятие техники, списание взысканий через операторов);
  • развитие инфраструктуры (велодорожки и парковочные зоны). Сегодня в Казахстане всего 594 км велодорожек при потребности свыше 2 000 км. За последние пять лет введено лишь 218 км, что не соответствует темпам роста популярности альтернативного транспорта.
"Несмотря на то, что изменения в законе о дорожном движении действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", – отметил Кайсар Султанбаев.

Компании пообещали внедрить ряд мер уже в ближайшее время. Остальные изменения потребуют системной работы совместно с государством и местными органами власти.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские Алматы сами встали на электросамокаты.

Аксинья Титова
