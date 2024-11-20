Посольство напомнило прибывающим в Россию казахстанцам про важную деталь с 1 декабря

Посольство Казахстана в России сегодня, 20 ноября 2024 года, обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Диппредставительство напомнило казахстанцам, что с 1 декабря текущего года при въезде в Россию они должны сдавать биометрические данные .

"Согласно постановлению правительства РФ от 7 ноября 2024 года №1510, в России проводится эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан (в том числе, граждан Казахстана) и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны", – говорится в обращении посольства РК в РФ к гражданам.

На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль.

"При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги". Посольство РК в РФ

В связи с вносимыми изменениями казахстанское диппредставительство рекомендует гражданам заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы .

В посольстве РК в РФ отметили, что эксперимент не касается:

сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до 6 лет.

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