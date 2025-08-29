#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы со 2 сентября смогут сами выбирать дату и время визита в ЦОН, но есть нюанс

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 11:10 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 29 августа 2025 года рассказали, что у казахстанцев появится возможность заранее забронировать электронную очередь в Центр обслуживания населения (ЦОН), но не у всех, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации заявили о запуске пилотного проекта по предварительному бронированию талонов электронной очереди.

"Проект начнет действовать со 2 сентября 2025 года в трех регионах страны: Восточно-Казахстанской, Абай и Актюбинской областях. Проект реализуется в отделах обслуживания населения Риддера ВКО, Бородулихинского района области Абай и Хромтауского района Актюбинской области. Пилотный этап продлится три месяца – со 2 сентября по 30 ноября... Новый сервис предоставляет возможность гражданам заранее выбрать желаемые дату и время визита. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением "ЦОН", порталом электронного правительства или единым контакт-центром 1414. После бронирования заявитель получает SMS-уведомление с подтверждением", – проинформировали в "Правительстве для граждан" в пятницу.

Кроме того, выдача готовых документов и услуги сектора самообслуживания будут оказываться, как и прежде, без предварительной записи.

"В мобильном приложении "ЦОН" доступ предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона (доступно в App Store и Google Play)", – напомнили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что ЦОНы в Алматы перейдут на дежурный режим. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
