Казахстанцам подсказали, как обойти очередь в ЦОН
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 8 июля 2025 года, рассказывали казахстанцам о том, как занять очередь в центре обслуживания населения (ЦОНе) либо в спецЦОНе самостоятельно, с помощью смартфона, сообщает Zakon.kz.
Специалисты в новом выпуске рубрики "Просто о сложном" предоставили подробную информацию о том, что это за сервис и как им воспользоваться.
Что такое электронный талон
Электронный талон – это виртуальный аналог бумажного талона, который закрепляет за вами место в общей очереди. Существенным отличием сервиса является возможность попасть к специалисту минуя ресепшн, что значительно упрощает процесс получения госуслуг и снижает нагрузку на стойку регистрации.
Как воспользоваться сервисом
- Установите приложение "ЦОН" (Google Play, App Store).
- Авторизуйтесь.
- Выберите "Талон на очередь в ЦОН".
- Отсканируйте QR-код в здании ЦОНа либо спеццОНа.
- Выберите услугу и нажмите "Продолжить".
- Получите талон и дождитесь вызова к специалисту.
В заключительной части специалисты назвали плюсы этой услуги.
- Быстро – проходите к специалисту минуя ресепшн.
- Удобно – выбрать нужную услугу прямо в телефоне.
- Эффективно – сервисом уже пользуются миллионы казахстанцев.
Ранее казахстанцам рассказали, сколько стоит убрать газобаллонное оборудование (ГБО) из техпаспорта.
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