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Казахстанцам подсказали, как обойти очередь в ЦОН

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 17:18 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 8 июля 2025 года, рассказывали казахстанцам о том, как занять очередь в центре обслуживания населения (ЦОНе) либо в спецЦОНе самостоятельно, с помощью смартфона, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в новом выпуске рубрики "Просто о сложном" предоставили подробную информацию о том, что это за сервис и как им воспользоваться.

Что такое электронный талон

Электронный талон – это виртуальный аналог бумажного талона, который закрепляет за вами место в общей очереди. Существенным отличием сервиса является возможность попасть к специалисту минуя ресепшн, что значительно упрощает процесс получения госуслуг и снижает нагрузку на стойку регистрации.

Как воспользоваться сервисом

  1. Установите приложение "ЦОН" (Google Play, App Store).
  2. Авторизуйтесь.
  3. Выберите "Талон на очередь в ЦОН".
  4. Отсканируйте QR-код в здании ЦОНа либо спеццОНа.
  5. Выберите услугу и нажмите "Продолжить".
  6. Получите талон и дождитесь вызова к специалисту.

В заключительной части специалисты назвали плюсы этой услуги.

  • Быстро – проходите к специалисту минуя ресепшн.
  • Удобно – выбрать нужную услугу прямо в телефоне.
  • Эффективно – сервисом уже пользуются миллионы казахстанцев.

Ранее казахстанцам рассказали, сколько стоит убрать газобаллонное оборудование (ГБО) из техпаспорта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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