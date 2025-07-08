Казахстанцам подсказали, как обойти очередь в ЦОН

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 8 июля 2025 года, рассказывали казахстанцам о том, как занять очередь в центре обслуживания населения (ЦОНе) либо в спецЦОНе самостоятельно, с помощью смартфона, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в новом выпуске рубрики "Просто о сложном" предоставили подробную информацию о том, что это за сервис и как им воспользоваться.

Что такое электронный талон

Электронный талон – это виртуальный аналог бумажного талона, который закрепляет за вами место в общей очереди. Существенным отличием сервиса является возможность попасть к специалисту минуя ресепшн, что значительно упрощает процесс получения госуслуг и снижает нагрузку на стойку регистрации.

Как воспользоваться сервисом

Установите приложение "ЦОН" (Google Play, App Store). Авторизуйтесь. Выберите "Талон на очередь в ЦОН". Отсканируйте QR-код в здании ЦОНа либо спеццОНа. Выберите услугу и нажмите "Продолжить". Получите талон и дождитесь вызова к специалисту.

В заключительной части специалисты назвали плюсы этой услуги.

Быстро – проходите к специалисту минуя ресепшн.

Удобно – выбрать нужную услугу прямо в телефоне.

Эффективно – сервисом уже пользуются миллионы казахстанцев.

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