Общество

Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:39 Фото: pexels
Сегодня, 29 августа 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, будут ли работать Центры обслуживания населения (ЦОН) на День Конституции, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что 30 августа, суббота – выходной день для всех ЦОНов и спецЦОНов.

"1 сентября, в понедельник, будут работать только дежурные центры обслуживания населения, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах осуществляется с 9:00 до 13:00, в спецЦОНах – с 9:00 до 12:00, выдача документов в спецЦОНах – до 13:00", – отметили в "Правительстве для граждан" в пятницу.

Со 2 сентября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.

"Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414", – добавили в госкорпорации.

Ранее в "Правительстве для граждан" сообщили, что казахстанцы со 2 сентября 2025 года смогут сами выбирать дату и время визита в ЦОН, но не все. Подробнее об этом – по ссылке.

Динара Халдарова
