Учителя ощущают поддержку государства: молодой педагог из Актобе выразила благодарность президенту

В Казахстане формируется новое поколение учителей, которое уже ощущает результаты масштабных реформ в сфере образования: цифровизация и повышение заработной платы делают профессию более престижной и вдохновляют на трудовые свершения, сообщает Zakon.kz.

В преддверии нового учебного года молодой специалист из Актобе, учитель казахского языка и литературы средней школы №19 Аружан Нагашыбай поделилась своим опытом, рассказав, как новшества в сфере образования отражаются на их деятельности и воспитании детей.

– Аружан, почему вы выбрали именно профессию педагога?

– С детства люблю литературу, театр, творчество. Мне всегда хотелось делиться тем, что знаю. Конечно, и повышение престижа профессии сыграло важную роль. Когда я училась в университете, стипендия у студентов педвузов росла каждый год. В настоящее время зарплата педагогов напрямую зависит от категории – "модератор", "эксперт", "исследователь". Это справедливо и мотивирует молодых специалистов.

– Какие новшества в работе учителей вы наблюдаете?

– В сентябре исполнится два года, как я веду уроки. За это время убедилась, что профессия учителя действительно меняется. Если раньше наши наставники уставали от бумажной работы, то теперь все в электронных системах. Оценки, журналы, отчеты – все в "Kүнделік" и "Bilim Class". Это облегчает труд учителя и делает процесс прозрачным для родителей.

Фото: из личного архива Аружан Нагашыбай

– Вы следили за августовской конференцией в этом году?

– Лично присутствовать на ней не смогла, но посмотрела трансляцию в соцсетях. Затронула речь президента. Его слова о повышении профессионализма, избавлении от лишней нагрузки и укреплении статуса учителя – настоящий стимул.

– На августовской конференции глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что без постоянного развития педагог не сможет соответствовать требованиям времени. Насколько эта мысль важна для вас?

– Работая в школе, каждый день убеждаюсь: методики быстро меняются, появляются новые цифровые платформы. Чтобы быть интересным детям, учитель должен учиться сам. Поэтому я участвую в семинарах, курсах, тренингах. И государственная поддержка в виде надбавок за категории, новых возможностей роста очень стимулирует. Чем больше развиваемся мы, тем больше лучшего получат ученики.

Фото: из личного архива Аружан Нагашыбай

– Также президент подчеркнул, что знания и воспитание – две опоры общества. Насколько эти два качества удается сплотить?

– Мы не только преподаем предмет, но и воспитываем личность. Современные дети свободные, активные, открытые. Они нуждаются не только в знаниях, но и в правильных ценностях. Поэтому стараемся прививать им такие качества, как честность, уважение и трудолюбие. Поскольку дети не просто слушают, а высказывают мнение, предлагают свои идеи. Они говорят: "Давайте попробуем новый метод или платформу". Так обучение строится на диалоге. Программа "Адал азамат" – очень правильный шаг. Она помогает объединить воспитание и обучение, чтобы формировать гармоничную личность.

– В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев сказал, что без цифровых технологий и искусственного интеллекта современная школа не сможет соответствовать вызовам времени. Как это исполняется на практике?

– Сегодняшние дети живут в цифровом мире, и если учитель не будет использовать современные технологии, он станет для них "устаревшим". В нашей школе уже активно применяются интерактивные доски, образовательные платформы. Мы даем школьникам возможность самим работать с электронными ресурсами, искать информацию, анализировать, делать проекты. Недавно я проходила курсы по внедрению элементов искусственного интеллекта в преподавание языка. Это очень перспективное направление. Например, есть программы, которые помогают автоматически проверять орфографию и даже стилистические ошибки в работах учеников. Это экономит время и дает ребенку быструю обратную связь. Я уверена: чем быстрее мы освоим такие инструменты, тем выше будет качество образования и тем конкурентоспособнее станут наши дети.

Фото: из личного архива Аружан Нагашыбай

– А что по поводу "внеурочных обязанностей", которые раньше часто перекладывали на педагогов?

– Сейчас ситуация иная. Учителей перестали привлекать к ремонтам или организационным работам. Конечно, мы участвуем в школьных праздниках, но только по желанию. Президент ясно сказал: привлекать педагогов к дополнительной нагрузке вне закона.

– Если бы у вас была возможность встретиться с президентом лично, что бы вы ему сказали?

– В первую очередь, большое спасибо. За поддержку, за доверие, за то, что реформы образования действительно ощущаются в школах. Мы, учителя, воспитываем будущее страны, и нам важно знать, что президент и государство всегда рядом.