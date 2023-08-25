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Токаев выразил благодарность педагогам

Токаев выразил благодарность педагогам Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравления участникам республиканского августовского совещания работников образования, сообщает Zakon.kz.

Поздравления президента зачитала заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

"От всей души поздравляю вас с началом республиканского августовского совещания работников образования. В преддверии нового учебного года стало доброй традицией объединять педагогов и проводить коллегиальное совещание по вопросам образования, воспитания подрастающего поколения. Это важный старт, который будет влиять на будущее нашей страны. Качественное образование – залог конкурентоспособной, цивилизованной страны. Несомненно, все достижения в истории человечества – это плоды учений и науки. Только воспитывая грамотное поколение, мы можем сформировать новое качество нации", – отмечено в поздравительной речи Касым-Жомарта Токаева.

Президент обратил внимание на то, что важнейшей задачей является воспитание добросовестной молодежи в духе патриотизма.

"Выражаю искреннюю благодарность педагогам, которые с честью выполняют эту ответственную работу. Государство всегда делает упор на процветание сферы образования. В стране созданы все условия для всестороннего развития молодежи. В настоящее время строится большое количество учебных заведений. Был принят специальный закон о статусе педагогов. Особое внимание уделяется улучшению их социального положения. Подобные мероприятия поддержки продолжатся и в будущем. Уверен, что на сегодняшнем совещании будут высказаны взвешенные мысли и взвешенные мнения по вопросам передового образования, нравственного воспитания подрастающего поколения. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов!", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

25 августа стало известно, что казахстанские школьники будут учиться до 25 мая.

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