В Алматы открываются новые школы и расширяются программы поддержки педагогов

В Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В своем поздравлении аким города Дархан Сатыбалды отметил огромную роль педагогов в развитии страны и поблагодарил их за преданность делу воспитания молодого поколения, сообщает Zakon.kz.

"В этот день мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто учит, воспитывает и помогает детям находить свой путь в жизни. Для нас статус учителя всегда будет особым", – подчеркнул аким.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особое внимание уделяется созданию безопасной образовательной среды. Аким сообщил, что в Алматы усилена работа школьных психологов и открыты Центры психологической поддержки и защиты прав детей.

"Важно, чтобы голос каждого ребенка был услышан. Только совместными усилиями мы сможем создать среду, где каждый ученик чувствует себя в безопасности и знает, что его поддержат", – отметил Дархан Сатыбалды.

Аким также подчеркнул значимость развития школьной инфраструктуры. В преддверии Дня учителя в Алматы в рамках проекта "Келешек мектептері" открыли пять новых школ. До конца года планируется ввести еще шесть, и в целом в городе появится 20 современных образовательных учреждений. Кроме того, продолжается реализация национального проекта "1300 школ", в рамках которого до 2027 года планируется капитально обновить 31 учебное заведение.

"Мы всегда будем поддерживать педагогов. Четвертый год подряд в Алматы проводится конкурс "Алматы Ұстазы", который стал площадкой профессионального роста и обмена опытом. Лучшие учителя получают возможность стажироваться в передовых школах мира – Финляндии, Сингапуре, Эстонии, а в этом году добавилась и Китайская Народная Республика", – подчеркнул аким.

Праздничную атмосферу мероприятия украсили концертные номера. На сцене выступили известные звезды казахстанской эстрады, а также творческие молодежные коллективы и школьные ансамбли, подготовившие музыкальные и танцевальные композиции в честь учителей.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения. Лучшие педагоги города были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Алматы за высокий профессионализм, преданность профессии и вклад в развитие образования. Несколько учителей получили знаки отличия и ценные подарки.