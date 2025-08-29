Игра с лазером может обернуться 10 годами тюрьмы в Казахстане

В Казахстане вводится уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая попытки ослепления пилотов лазером. Об этом стало известно 29 августа 2025 года из заявления Министерства транспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, с 14 сентября 2025 года в целях предотвращения несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа, в Казахстане вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая целенаправленное наведение на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве уточнили, что подобные нормы действуют во многих странах мира. В Германии за аналогичные действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы, в Узбекистане – до одного года. Уголовная ответственность за создание угрозы безопасности полетов закреплена также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.

Лазерные лучи представляют реальную опасность, они могут ослепить или вызвать временную потерю зрения у пилота, особенно опасно это во время взлета и посадки.

Важно осознавать опасность и незаконность подобных действий. Нарушители теперь несут уголовную ответственность, включая лишение свободы.

Также казахстанцев предупредили, что расследование по указанным нарушениям для привлечения к ответственности входит в компетенцию органов внутренних дел.

Статья 352-1. Создание помех управлению воздушным судном

Создание помех управлению ВС путем наведения на ВС лазерных устройств или БПЛА – штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, – штраф до 3000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

27 августа 2025 года Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана также выступил с важным обращением. Тогда стало известно, что аэропорты страны прекращают практику хранения изъятых предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте.