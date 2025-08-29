#АЭС в Казахстане
Общество

К 30-летию Конституции группа алматинцев награждена от имени президента

К 30-летию Конституции , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:51 Фото: акимат города Алматы
Накануне знаменательной даты в Республиканском Доме дружбы состоялась научно-практическая конференция "Конституция – әділет пен тұрақтылықтың тірегі".

Мероприятие собрало руководство города, общественных деятелей, депутатов маслихата, членов Общественного совета, политологов, экспертов в области права и общественных наук, а также активистов Ассамблеи народа Казахстана.

Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков в своем приветственном обращении поздравил всех участников со знаменательной датой и отметил важность Основного закона для каждого гражданина страны.

"Как подчеркивает глава государства, наша главная цель – построение Справедливого Казахстана. В Алматы в рамках популяризации данных ценностей проводится множество мероприятий. Регулярно проходят круглые столы, обсуждения, встречи со старшим поколением, литературные вечера и выставки, молодежные акции", – заявил Азамат Калдыбеков.

Фото: акимат города Алматы

Заместитель акима рассказал о прошедших в русле казахстанского законодательства конституционных реформах, а также о развитии политических, общественно-социальных процессов в Казахстане и городе Алматы.

Спикер отметил, что 30 августа в мегаполисе намечены масштабные мероприятия, включая торжественный вынос флага с исполнением гимна, театрализованные представления и концерты звезд казахстанской эстрады.

Фото: акимат города Алматы

Председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев также поздравил участников конференции. М.Отыншиев подчеркнул важную роль Конституции в развитии государства и рассказал об этапах ее формирования.

Как отметил председатель маслихата, в демократической трансформации казахстанского общества ключевую роль играют закрепленные в Основном законе институты формирования выборных органов власти, в том числе избрания депутатского корпуса маслихатов.

Фото: акимат города Алматы

Выступившие на конференции участники, включая ученых, представителей общественных организаций и политологов, рассказали о сложных процессах формирования ведущего закона республики, начиная с момента получения Казахстаном независимости в 1991 году.

Председатель президиума РОО "Совет генералов" Бексултан Сарсеков отдельно выделил необходимость сохранения преемственности поколений в казахстанском обществе.

Участники научно-практической конференции "Конституция – әділет пен тұрақтылықтың тірегі" обозначили перед приглашенными на мероприятие представителями молодежи важность поддержки конституционного порядка, соблюдения и исполнения законов Республики Казахстан.

Кроме того, участники обсудили вопросы правовой культуры, реализации конституционных прав и обязанностей граждан, а также укрепление диалога между государством и обществом.

Фото: акимат города Алматы

После завершения конференции состоялась торжественная церемония награждения медалями "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" от имени президента страны за значительный вклад в становление государственности, укрепление независимости и социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

"Сегодня, накануне 30-летия Конституции, высокой наградой отмечен большой вклад алматинцев – политиков, ученых, врачей, учителей, представителей рабочих профессий. Это свидетельствует о равных правах и возможностях всех казахстанцев, гарантированных нашей Конституцией", – сказала врач-стоматолог поликлиники №5 города Алматы Алима Мугалбаева.
Айсулу Омарова
