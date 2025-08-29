Школьница из Кокшетау предложила новый инструмент эко-просвещения

Уникальная эко-платформа GreenStorm появилась всего за четыре дня благодаря инициативе школьницы из Кокшетау. Проект объединяет медиа, аналитику и реальные шаги для решения проблемы дефицита воды и других экологических вызовов, передает Zakon.kz.

Дана Болат, десятиклассница Назарбаев Интеллектуальной школы, вместе с командой разработала интерактивную платформу GreenStorm. Идея родилась на финале ECOFEST TURAQTY JOL в Алматы, где у участников было всего несколько дней на работу. Несмотря на сжатые сроки, результат оказался впечатляющим: GreenStorm не просто медиа-ресурс, а полноценный инструмент для решения экологических проблем.

Дана признается, что изначально задумывала создать эко-журнал, который бы ежемесячно обновлялся и фиксировал новые вызовы. Однако очень скоро стало понятно: одних публикаций недостаточно. Нужно переходить от слов к делу, давать людям возможность не только читать, но и участвовать. Так появился GreenStorm – платформа, объединяющая журналистские материалы, аналитические данные, комментарии граждан и реальные механизмы вовлечения. Здесь можно найти информацию о том, куда пожаловаться, как проверить достоверность данных, как присоединиться к волонтерам. Таким образом, проект стал не просто рассказом об экологии, а настоящей "точкой входа" для любого, кто хочет менять ситуацию.

Особое внимание Дана уделила проблеме дефицита воды, которая, по ее словам, стоит особенно остро в Казахстане. Она приводит в пример село Коянды, где люди регулярно сталкиваются с отсутствием водоснабжения. Для них это не только бытовое неудобство, а вопрос выживания.

"Эко-просвещение — ключ к решению. Как только люди начнут понимать масштаб угрозы, они будут действовать", — убеждена школьница.

В ее словах чувствуется не просто интерес к теме, а личная вовлеченность и готовность посвятить экологическому активизму будущее.

GreenStorm уникален тем, что создавался не месяцами и даже не неделями, а буквально в режиме марафона. За 3–4 дня команда смогла превратить идею в работающий прототип, который уже сейчас может приносить реальную пользу. Такой результат говорит не только о креативности, но и о высокой степени ответственности молодых людей, которые стремятся решать проблемы своего общества. В планах Даны и ее команды — поездки в населенные пункты, чтобы собирать истории жителей и отражать их на платформе. Это позволит показать экологические вызовы страны не только через официальные отчеты, но и через голоса самих граждан.

Для самой Даны экология давно стала больше, чем школьный проект. Она говорит, что это ее образ жизни.

"Мы ведь живем все на одной планете. Будущее каждого из нас зависит от того, как мы относимся к природе сегодня. Даже маленькая инициатива может вырасти во что-то важное", — отмечает девушка.

Проект Даны Болат показывает, что даже за короткое время можно создать работающий инструмент для решения конкретных проблем. GreenStorm стал примером инициативы, сочетающей исследование, медиа и практические шаги. Для школьницы из Кокшетау эта работа стала возможностью показать, что экологическое просвещение и участие граждан могут быть объединены в одном ресурсе.