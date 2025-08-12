#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Технологии

Школьница из Кокшетау создала социальную сеть для исследователей и бизнесменов

Соцсеть для исследователей и бизнесменов, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:09 Фото: Aqmola Hub
10-классница из Кокшетау Анастасия Склярова стала автором уникального проекта – новой социальной сети QWESTLY для исследователей и бизнесменов. Подробнее в материале корреспондента Zakon.kz.

Приложение задумано как универсальный инструмент для тех, кому нужна обратная связь, будь то бизнес, наука или учеба. Идея появилась из личного опыта.

"Я сама занималась исследовательской работой по учебе. Хотела избрать в качестве основной методики опрос, но у меня не получилось масштабироваться и таргетировать нужную аудиторию. В итоге я вручную анализировала все источники. Поэтому создала социальную сеть – помощника любого студента и школьника", — вспоминает Анастасия.

QWESTLY дает возможность пользователям задавать вопросы, участвовать в опросах, фильтровать аудиторию по интересующим параметрам и получать данные в удобном аналитическом формате. По словам разработчицы, платформа особенно полезна предпринимателям, которые хотят протестировать продукт или идею, и ученым, собирающим эмпирические данные.

"Проект поможет бизнесменам лучше провести кастдев и получить обратную связь от своих пользователей, а ученым — собирать данные по своей теме. В целом, это площадка для тех, кто ищет экспертного мнения на любую тематику", — объясняет она.

Первые шаги к реализации идеи Анастасия сделала на образовательной программе Startup Bootcamp, проходившей в Aqmola Hub. Двухнедельный интенсив включал шесть практических воркшопов, посвященных генерации идей, построению бизнес-модели, привлечению пользователей и подготовке к публичной защите проекта.

"Bootcamp стал отличной возможностью для старта: за две недели я прошла путь от идеи до рабочего прототипа, подготовила питч и нашла единомышленников. Это был настоящий толчок к действию", — говорит школьница.

Свою разработку Анастасия представила на Icecream Pitch Day — событии, собравшем в Кокшетау молодых предпринимателей, инвесторов и экспертов. На сцене, перед жюри и аудиторией, она подробно рассказала, как работает QWESTLY, показала интерфейс и продемонстрировала примеры опросов. Уверенность в подаче и четкая структура презентации помогли ей занять третье место среди участников.

Интересно, что помимо стартапа Анастасия успевает совмещать учебу в НИШе с другими увлечениями. Она окончила художественную школу, долго занималась танцами, а сейчас больше времени уделяет спорту и проекту. В будущем планирует получить высшее образование в сфере искусственного интеллекта и продолжать развивать QWESTLY, добавляя в него функции на основе ИИ.


"Хочу, чтобы QWESTLY стал универсальным помощником для тех, кто ищет ответы на свои вопросы. Это может быть студент, предприниматель, исследователь или просто человек, которому важно мнение аудитории. Мне интересно, чтобы эта платформа жила и развивалась, а вместе с ней росли и ее пользователи", — делится планами Анастасия.

История молодой разработчицы — пример того, как школьный проект может превратиться в реальный бизнес-продукт, а упорство и целеустремленность открывают двери в предпринимательскую среду. И, возможно, совсем скоро QWESTLY будет использоваться далеко за пределами Кокшетау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
20 000 зрителей, ноль сбоев: Kcell и activ выдержали испытание звездой мирового уровня
Технологии
16:57, 11 августа 2025
20 000 зрителей, ноль сбоев: Kcell и activ выдержали испытание звездой мирового уровня
Врачи сообщили о тревожном случае: ИИ дал смертельно опасный совет
Технологии
15:45, 11 августа 2025
Врачи сообщили о тревожном случае: ИИ дал смертельно опасный совет
Beeline и ZTE продвигают цифровое будущее Казахстана с Giga City 2.0
Технологии
09:29, 06 августа 2025
Beeline и ZTE продвигают цифровое будущее Казахстана с Giga City 2.0
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: