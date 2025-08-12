Школьница из Кокшетау создала социальную сеть для исследователей и бизнесменов

10-классница из Кокшетау Анастасия Склярова стала автором уникального проекта – новой социальной сети QWESTLY для исследователей и бизнесменов. Подробнее в материале корреспондента Zakon.kz.

Приложение задумано как универсальный инструмент для тех, кому нужна обратная связь, будь то бизнес, наука или учеба. Идея появилась из личного опыта.

"Я сама занималась исследовательской работой по учебе. Хотела избрать в качестве основной методики опрос, но у меня не получилось масштабироваться и таргетировать нужную аудиторию. В итоге я вручную анализировала все источники. Поэтому создала социальную сеть – помощника любого студента и школьника", — вспоминает Анастасия.

QWESTLY дает возможность пользователям задавать вопросы, участвовать в опросах, фильтровать аудиторию по интересующим параметрам и получать данные в удобном аналитическом формате. По словам разработчицы, платформа особенно полезна предпринимателям, которые хотят протестировать продукт или идею, и ученым, собирающим эмпирические данные.

"Проект поможет бизнесменам лучше провести кастдев и получить обратную связь от своих пользователей, а ученым — собирать данные по своей теме. В целом, это площадка для тех, кто ищет экспертного мнения на любую тематику", — объясняет она.

Первые шаги к реализации идеи Анастасия сделала на образовательной программе Startup Bootcamp, проходившей в Aqmola Hub. Двухнедельный интенсив включал шесть практических воркшопов, посвященных генерации идей, построению бизнес-модели, привлечению пользователей и подготовке к публичной защите проекта.

"Bootcamp стал отличной возможностью для старта: за две недели я прошла путь от идеи до рабочего прототипа, подготовила питч и нашла единомышленников. Это был настоящий толчок к действию", — говорит школьница.

Свою разработку Анастасия представила на Icecream Pitch Day — событии, собравшем в Кокшетау молодых предпринимателей, инвесторов и экспертов. На сцене, перед жюри и аудиторией, она подробно рассказала, как работает QWESTLY, показала интерфейс и продемонстрировала примеры опросов. Уверенность в подаче и четкая структура презентации помогли ей занять третье место среди участников.

Интересно, что помимо стартапа Анастасия успевает совмещать учебу в НИШе с другими увлечениями. Она окончила художественную школу, долго занималась танцами, а сейчас больше времени уделяет спорту и проекту. В будущем планирует получить высшее образование в сфере искусственного интеллекта и продолжать развивать QWESTLY, добавляя в него функции на основе ИИ.





"Хочу, чтобы QWESTLY стал универсальным помощником для тех, кто ищет ответы на свои вопросы. Это может быть студент, предприниматель, исследователь или просто человек, которому важно мнение аудитории. Мне интересно, чтобы эта платформа жила и развивалась, а вместе с ней росли и ее пользователи", — делится планами Анастасия.

История молодой разработчицы — пример того, как школьный проект может превратиться в реальный бизнес-продукт, а упорство и целеустремленность открывают двери в предпринимательскую среду. И, возможно, совсем скоро QWESTLY будет использоваться далеко за пределами Кокшетау.