Общество

Рост 209 см: самый высокий казахстанский солдат служит в морской пехоте Актау

Рост 209 см: самый высокий казахстанский солдат служит в морской пехоте Актау, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 00:10 Фото: скриншот из видео
Рост рядового морской пехоты Алишера Назымбека 209 см – это абсолютный рекорд в истории Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

О необычном солдате рассказали в паблике Zhanalyqtar_kz_2025. Алишер Назымбек родом из села Далабай (Акмолинская область). До службы окончил колледж гражданской защиты в Кокшетау, занимался волейболом и кикбоксингом, выступал на республиканских соревнованиях.

"В его семье шестеро детей. Необычные физические данные он унаследовал от деда. Он с детства мечтал служить в морской пехоте. Был уверен, что спорт поможет пройти все испытания. После срочной службы планирует поступить в военное училище и попасть в роту почетного караула", – говорится в видео.

В бригаде морской пехоты уже служили гиганты: Денис Балюк (208 см) и Азат Мухамеджанов (204 см). Но теперь новый рекорд за Алишером.

Zakon.kz узнал, от чего зависит рост человека и как помочь ребенку стать выше. Оказалось, рост человека – это процесс, на который влияет очень много факторов. Прежде всего, он зависит от генетики.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
