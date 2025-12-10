Где и когда в Астане можно купить свежее и дешевое мясо напрямую от фермеров

В столице 13-14 декабря вновь состоится мясная ярмарка "Соғым-FEST", сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в акимате города.

В мероприятии примут участие фермерские хозяйства из области Абай и Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей. Ярмарка развернется на парковке ТЦ Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Параллельно в торговом центре пройдет городская сельскохозяйственная ярмарка, которая традиционно собирает местных производителей. Горожанам предложат овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье и другие товары по доступным ценам.

Оба мероприятия открыты для посещения с 10:00 до 19:00 и проходят каждые выходные.

Для удобства жителей к ярмарочной площадке следуют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

А ранее стало известно, что учеников начальных классов Астаны перевели на дистанционку 11 декабря.

