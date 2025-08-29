Полицейские не смогли пройти мимо котенка на дереве в Усть-Каменогорске

На выезде из Усть-Каменогорска полицейские заметили на дереве котенка и помогли ему спуститься вниз, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что патрульные сдавали смену и услышали, что недалеко от надписи "Оскемен" на дереве мяукает котенок. По кадрам видно, что полицейский залез почти до самой макушки, взял пушистого кроху и передал напарнику.

"Испуганный котенок сидел высоко на ветке и не реагировал на зов. Лейтенант Ермахан Толегенов взобрался на дерево и аккуратно снял пушистого малыша". Пресс-служба ДП ВКО

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области отметили, что теперь с котенком все хорошо: он спасен, сыт и находится в безопасности.

Отметим, что 23 августа в ходе тушения пожара спасатели МЧС из двухэтажного жилого дома в Алматы спасли кошку.