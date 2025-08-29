#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.76
627.62
6.7
Общество

Полицейские не смогли пройти мимо котенка на дереве в Усть-Каменогорске

Полицейские не смогли пройти мимо котенка на дереве в Усть-Каменогорске , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 18:47 Фото: ДП ВКО
На выезде из Усть-Каменогорска полицейские заметили на дереве котенка и помогли ему спуститься вниз, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что патрульные сдавали смену и услышали, что недалеко от надписи "Оскемен" на дереве мяукает котенок. По кадрам видно, что полицейский залез почти до самой макушки, взял пушистого кроху и передал напарнику.

"Испуганный котенок сидел высоко на ветке и не реагировал на зов. Лейтенант Ермахан Толегенов взобрался на дерево и аккуратно снял пушистого малыша".Пресс-служба ДП ВКО

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области отметили, что теперь с котенком все хорошо: он спасен, сыт и находится в безопасности.

Отметим, что 23 августа в ходе тушения пожара спасатели МЧС из двухэтажного жилого дома в Алматы спасли кошку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу
Общество
19:28, Сегодня
Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу
Полицейские помогли иностранцу, который потерял документы в Шымкенте
Общество
19:16, Сегодня
Полицейские помогли иностранцу, который потерял документы в Шымкенте
Отдельный чат для чиновников хотят создать в мессенджере Aitu
Общество
18:46, Сегодня
Отдельный чат для чиновников хотят создать в мессенджере Aitu
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: