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Иностранцу помогли вытащить многотонную машину из сугроба в Абайской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 20:10 Фото: pixabay
В Сети появилось видео, как водителю-иностранцу помогли на снежной дороге полицейские в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Абайской области, водитель большегруза следовал из России в Китай и в какой-то момент не справился с его управлением. Многотонный автомобиль выехал за пределы проезжей части на повороте, создав аварийную ситуацию на дороге.

"Сотрудники отдела полиции района Маканшы оперативно оказали помощь водителю из Китая, попавшему в сложную дорожную ситуацию. Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий: скользкая дорога привела к тому, что большегруз съехал с проезжей части".ДП Абайской области

Сотрудники группы патрульной полиции вызвали специальную технику, с помощью которой безопасно эвакуировали грузовой автомобиль. Пока техника извлекала большегруз, полицейские обеспечивали безопасность на этом участке дороги.

4 ноября в Актюбинской области сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 35 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Самара – Шымкент.

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