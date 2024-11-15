Иностранцу помогли вытащить многотонную машину из сугроба в Абайской области

В Сети появилось видео, как водителю-иностранцу помогли на снежной дороге полицейские в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Абайской области, водитель большегруза следовал из России в Китай и в какой-то момент не справился с его управлением. Многотонный автомобиль выехал за пределы проезжей части на повороте, создав аварийную ситуацию на дороге.

"Сотрудники отдела полиции района Маканшы оперативно оказали помощь водителю из Китая, попавшему в сложную дорожную ситуацию. Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий: скользкая дорога привела к тому, что большегруз съехал с проезжей части". ДП Абайской области

Сотрудники группы патрульной полиции вызвали специальную технику, с помощью которой безопасно эвакуировали грузовой автомобиль. Пока техника извлекала большегруз, полицейские обеспечивали безопасность на этом участке дороги.

4 ноября в Актюбинской области сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 35 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Самара – Шымкент.