11 лет скрывался после получения взятки: иностранца поймали в Шымкенте

В Шымкенте задержали иностранца, находящегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 октября рассказали в пресс-службе ДП города.

"Сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали 41-летнего иностранного гражданина. Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет", – сообщили в полиции.

В настоящее время задержанный находится под стражей.

Проводится работа по его экстрадиции.

В начале октября 2024 года Генеральная прокуратура Казахстана рассказывала об экстрадиции из России подозреваемого в разбойном нападении.