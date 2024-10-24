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11 лет скрывался после получения взятки: иностранца поймали в Шымкенте

Шымкент, международный розыск, иностранец, экстрадиция, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 09:23 Фото: ДП Шымкента
В Шымкенте задержали иностранца, находящегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 октября рассказали в пресс-службе ДП города.

"Сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали 41-летнего иностранного гражданина. Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет", – сообщили в полиции.

В настоящее время задержанный находится под стражей.

Проводится работа по его экстрадиции.

В начале октября 2024 года Генеральная прокуратура Казахстана рассказывала об экстрадиции из России подозреваемого в разбойном нападении.

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