Аким Сатыбалды проверил состояние школ, фонтанов и набережной в Бостандыкском районе

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды 8 июня в ходе объезда Бостандыкского района проверил ход работ на ряде социально значимых объектов, обратив особое внимание на соблюдение сроков и качество исполнения, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в своих официальных соцсетях.

Объезд начался с осмотра фонтанов у здания акимата на площади Республики. По словам акима, это знаковое место для города, и фонтанные комплексы должны быть приведены в порядок в кратчайшие сроки. Подрядчику напомнили о необходимости соблюдения графика.

В микрорайоне Ерменсай Сатыбалды проинспектировал строительство водопровода и канализации, которое должно решить многолетнюю проблему жителей. Работы идут, и, как подчеркнул аким, запуск должен состояться до конца года.

Также в планах – строительство насосной станции на улице Жангир Хана, где каждый сильный дождь приводит к подтоплениям. Аким поручил перейти от проектирования к активной реализации.

Благоустройство ожидает и набережную речки Керенкулак. Аким отметил, что важно сохранить природную атмосферу, добавив удобство и чистоту. Сейчас территория требует полной очистки от мусора. Поручено ускорить разработку проектно-сметной документации.

Особое внимание Сатыбалды уделил состоянию здания 190-й школы. В связи с его неудовлетворительным состоянием принято решение о сносе и строительстве нового учебного корпуса. Аким поручил ускорить проектирование.

Завершился объезд у русла Большой Алматинки, где ведется реконструкция общественного пространства. Аким лично оценил материалы и акцентировал внимание на безопасности, благоустройстве и комфортной инфраструктуре для семейного отдыха.

По итогам объезда аким поручил ответственным управлениям и подрядным организациям взять на жесткий контроль сроки и качество всех проводимых работ.

Ранее положительное заключение по исполнению бюджета Алматы за 2024 год дала Ревизионная комиссия.

