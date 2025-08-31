#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Общество

В сентябре в Алматы откроются 12 школ по проекту "Келешек мектептері"

Алматы, школы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 11:05 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания руководитель городского управления образования Сайран Сайфеденов сообщил, что в Алматы в 2025-2026 учебном году будут работать 353 организации среднего образования.

Фото: акимат Алматы

Ко Дню Конституции и Дню знаний в Алматы откроются новые школы. В рамках проекта "Келешек мектептері" в Алматы откроются семь новых школ общей вместимостью 12 тысяч мест. Они расположены в микрорайонах Теректи, Самгау, Карасу, Акбулак, Нурлы Дала, а также на улице Левитана и проспекте Райымбека, 210. Кроме того, до конца сентября текущего года откроются еще 5 школ на 10,5 тыс. мест.

Фото: акимат Алматы

В новые учебные заведения приняты 10 889 школьников. Для обеспечения образовательного процесса были приняты 693 педагога, из которых 350 прошли конкурсный отбор через портал enbek.kz, а 343 педагога переведены из других организаций образования.

Фото: акимат Алматы

Реализуется и проект "Школьный автобус", охватывающий перевозкой 7 532 учащихся 44 государственных школ. Также было отмечено, что с учетом открытия новых школ есть спрос на данный проект.

В этом году торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний, состоятся 1 сентября для учеников первых и выпускных классов. В этот день в первый класс пойдут 29 240 учащихся и 19 765 учеников 11-х классов. Для остальных 2 сентября состоится "классный час", посвященный Дню знаний.

Фото: акимат Алматы

В рамках технического и профессионального образования в Алматы действуют 88 колледжей, где обучаются 85 544 студента. Для иногородних студентов в 46 общежитиях предусмотрено более 6100 мест, включая 11 общежитий при 10 государственных колледжах на свыше 2200 мест.

Сфера высшего образования представлена 35 вузами, где обучаются 202 тысячи студентов. Для них в Алматы предусмотрено 128 тысяч мест в студенческих общежитиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
График работы некоторых организаций изменят в Астане, чтобы разгрузить дороги
Общество
11:43, Сегодня
График работы некоторых организаций изменят в Астане, чтобы разгрузить дороги
Более 10 тысяч зрителей собрались в Алматы на праздничном концерте в честь Дня Конституции
Общество
09:56, Сегодня
Более 10 тысяч зрителей собрались в Алматы на праздничном концерте в честь Дня Конституции
Токаев в Китае: как город Тяньцзинь готовится к проведению юбилейного саммита ШОС
Общество
09:00, Сегодня
Токаев в Китае: как город Тяньцзинь готовится к проведению юбилейного саммита ШОС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: