Общество

График работы некоторых организаций изменят в Астане, чтобы разгрузить дороги

дороги, пробки, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 11:43 Фото: акимат Астаны
В Астане с 15 сентября планируют изменить график начала рабочего дня для коммунальных предприятий и госкомпаний, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате пояснили, что мера направлена на разгрузку дорожного трафика и оптимизацию транспортных потоков.

"Это будет касаться преимущественно государственных и квазигосударственных организаций, расположенных в центральных районах города. При этом режим работы социальных объектов, таких как школы и медицинские учреждения, а также центров обслуживания населения останется без изменений", – подчеркнули в акимате.

Такие меры позволят равномерно распределить транспортные потоки в утренние часы и снизить нагрузку на наиболее загруженные магистрали города. Кроме того, будет усилена работа по администрированию улично-дорожной сети в части нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта в запрещенных местах.

Фото: акимат Астаны

В акимате добавили, что транспортные средства злостных нарушителей будут эвакуировать на штрафные стоянки. Ведется работа по созданию новых скоростных коридоров и маршрутов общественного транспорта. Подобная практика успешно применяется в других мегаполисах и демонстрирует положительные результаты.

По предварительным расчетам, внедряемый комплекс мероприятий позволит снизить загруженность улиц в утренние и вечерние часы от 15% до 20%.

Специалисты отмечают, что такая мера также может положительно сказаться на экологической ситуации и повысить общее качество городской мобильности.

В настоящее время продолжается комплексный анализ транспортных потоков в разных районах Астаны. Помимо переноса времени начала рабочего дня, рассматриваются и другие меры – например, изменение графика обеденного перерыва или окончания смены для отдельных категорий организаций.

Андрей Дюсупов
