На новый график работы перешло Минэкологии Казахстана
Фото: Zakon.kz
С сегодняшнего дня, 18 апреля 2025 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана изменилось время рабочего графика, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в пресс-службе ведомства, в соответствии со ст. 46 Трудового кодекса РК об установлении режима рабочего времени, в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, его ведомствах и их территориальных подразделениях в следующем порядке:
- начало рабочего дня – 08:00 (ранее было с 09:00),
- завершение рабочего дня – 17:30 (18:30),
- с перерывом на отдых и прием пищи с 13:00 до 14:30.
"В этой связи всех услугодателей просим перейти на обновленное расписание и осуществлять прием строго в соответствии с новым графиком".Пресс-служба МЭПР РК
О том, что в Казахстане могут пересмотреть график работы министерств, стало известно 18 марта 2025 года.
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А 12 марта в акиматах Астаны и Алматы рассказали, перейдут ли на новый рабочий график, как это сделали в нескольких районах Восточно-Казахстанской области.
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