Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 1 по 3 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 сентября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

2 сентября: переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С. Прогноз погоды по Алматы 1 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Шымкенту 1 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

2 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

3 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С. Ранее казахстанские синоптики заявили о глобальном потеплении. В РГП "Казгидромет" пояснили, что территория страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.



