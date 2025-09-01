#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь

заморозки, снег, растения, листья, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 11:14 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2025 года. Из него следует, что в Казахстане в первый месяц осени ожидаются заморозки, мокрый снег и сильная жара, которая достигнет отметки +40°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, сентябрь откроет осенний сезон кратковременным похолоданием, за исключением западных регионов страны.

"С влиянием холодных воздушных масс с районов Салехарда ожидается понижение температуры воздуха, в горных районах юго-востока и востока республики возможны осадки (дождь, мокрый снег)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В первой декаде на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода: дожди с грозами, градом, порывистым ветром.

"При прекращении осадков в северных, центральных и восточных регионах вероятны первые заморозки. Ночью и утром в северной половине республики ожидаются туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В начале первой декады месяца прогнозируется:

  • на западе и юго-западе республики повышение температуры воздуха днем до сильной жары +32+40°С, к середине периода – спад жары днем до +17+25°С;
  • на севере, северо-западе (в Костанайской области), в центре и на востоке страны постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+8°С до +5+15°С, днем – от +12+18°С до +20+28°С, на поверхности почвы заморозки -2°С;
  • в Кызылординской и Туркестанской областях повышение температуры воздуха днем от +25+32°С до +30+39°С;
  • на юго-востоке страны температура воздуха повысится ночью от +8+13°С до +13+18°С, днем – от +18+23°С до +28+35°С.

В течение второй и третьей декад сентября будут наблюдаться частые перепады в температурном фоне:

  • в западных, северо-западных регионах температура воздуха будет варьировать ночью в пределах от +13+19°С до +2+12°С, на поверхности почвы до заморозков -3°С, днем – от +25+32°С до +18+26°С;
  • на севере, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1+6°С, в третьей декаде от заморозков -1-6°С до +7+13°С, днем – от +8+13°С до +20+28°С;
  • в южной половине РК – в самые холодные дни температура воздуха понизится ночью на поверхности почвы до заморозков -3°С, днем – до +11+20°С. В отдельные дни будет преобладать по-летнему жаркая погода, днем воздух прогреется до +25+35°С.

"Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – пояснили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 11:14
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября

О том, какая погода ожидает казахстанцев 1 сентября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Келешек мектептері": в Астане открыли семь новых школ на 28 тысяч мест
Общество
12:07, Сегодня
"Келешек мектептері": в Астане открыли семь новых школ на 28 тысяч мест
Ощутимые результаты сотрудничества: 25-й саммит ШОС глазами журналистов
Общество
09:10, Сегодня
Ощутимые результаты сотрудничества: 25-й саммит ШОС глазами журналистов
Министр просвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний
Общество
06:42, Сегодня
Министр просвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: