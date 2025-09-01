Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2025 года. Из него следует, что в Казахстане в первый месяц осени ожидаются заморозки, мокрый снег и сильная жара, которая достигнет отметки +40°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, сентябрь откроет осенний сезон кратковременным похолоданием, за исключением западных регионов страны.

"С влиянием холодных воздушных масс с районов Салехарда ожидается понижение температуры воздуха, в горных районах юго-востока и востока республики возможны осадки (дождь, мокрый снег)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В первой декаде на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода: дожди с грозами, градом, порывистым ветром.

"При прекращении осадков в северных, центральных и восточных регионах вероятны первые заморозки. Ночью и утром в северной половине республики ожидаются туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В начале первой декады месяца прогнозируется:

на западе и юго-западе республики повышение температуры воздуха днем до сильной жары +32+40°С , к середине периода – спад жары днем до +17+25°С ;

днем , к середине периода – днем ; на севере, северо-западе (в Костанайской области), в центре и на востоке страны постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+8°С до +5+15°С , днем – от +12+18°С до +20+28°С , на поверхности почвы заморозки -2°С ;

ночью , днем – , на поверхности почвы ; в Кызылординской и Туркестанской областях повышение температуры воздуха днем от +25+32°С до +30+39°С ;

днем ; на юго-востоке страны температура воздуха повысится ночью от +8+13°С до +13+18°С, днем – от +18+23°С до +28+35°С.

В течение второй и третьей декад сентября будут наблюдаться частые перепады в температурном фоне:

в западных, северо-западных регионах температура воздуха будет варьировать ночью в пределах от +13+19°С до +2+12°С , на поверхности почвы до заморозков -3°С , днем – от +25+32°С до +18+26°С ;

ночью в пределах , на поверхности почвы , днем – ; на севере, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1+6°С , в третьей декаде от заморозков -1-6°С до +7+13°С , днем – от +8+13°С до +20+28°С ;

ночью , в третьей декаде , днем – ; в южной половине РК – в самые холодные дни температура воздуха понизится ночью на поверхности почвы до заморозков -3°С, днем – до +11+20°С. В отдельные дни будет преобладать по-летнему жаркая погода , днем воздух прогреется до +25+35°С.

"Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – пояснили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

