От "А" до "Т": комфортная школа №117 приняла 21 первый класс в Астане
Сегодняшнее утро в Астане встретило школьников пасмурным небом, но это нисколько не помешало праздничному настроению.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Дворы школ наполнились музыкой, детским смехом и вспышками камер – родители спешат запечатлеть первый звонок в жизни своих детей на фоне школы.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Особенно волнительным этот день стал для учеников новой комфортной школы №117. Учебное заведение открылось в этом году и уже сегодня приняло первых первоклассников.
Фото: Пресс-служба Средней школы №117
По словам директора школы Гаухар Газизовой, этой осенью порог учебного заведения переступили 524 первоклассника. Всего в этом году – 21 первый класс, от "А" до "Т".
Фото: Пресс-служба Средней школы №117
"Открытие школы прошло хорошо. В связи с погодными условиями провели линейку в спортивном зале. Оформили, организовали классы. Присутствовала вице-министр Министерства просвещения РК Мелдебекова Майра Тұрғанбайқызы", – дополнила директор.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Просторные классы, современное оборудование, светлые коридоры – здесь все создано для того, чтобы учеба была в радость.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
После торжественной линейки никто не спешил расходиться. Родители и дети гуляли по школьному двору, рассматривая новое здание и ухоженные клумбы.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первоклассники радостно позировали перед объективами, обнимая своих родственников.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Когда-нибудь, спустя годы, эти фотографии откроют вновь. И с каждым взглядом они будут переносить взрослых людей в то утро – к первому школьному дню, с которого началась их дорога в мир знаний.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В этом году в столице открыли семь таких комфортных школ на 28 тыс. мест. Они будут работать в две смены. В общем в течение учебного года планируется открытие 15 новых школ.
В прошлом учебном году было открыто рекордное количество школ: это 24 школы на 66 000 ученических мест. Из 24 школ – 16 комфортные школы. Эти меры позволяют поэтапно решать проблему трехсменного обучения и загруженности учебных заведений.
Кроме того, всего в первый класс в Астане в этом году пошли 31 тыс. детей.
