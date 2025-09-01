От "А" до "Т": комфортная школа №117 приняла 21 первый класс в Астане

В Астане под звуки музыки и детский смех тысячи школьников отметили День знаний. Этот день стал особенным: вместе с первыми звонками свои двери распахнули семь новых комфортных школ, включая современную школу №117, которая впервые приняла учеников, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодняшнее утро в Астане встретило школьников пасмурным небом, но это нисколько не помешало праздничному настроению.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Дворы школ наполнились музыкой, детским смехом и вспышками камер – родители спешат запечатлеть первый звонок в жизни своих детей на фоне школы.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особенно волнительным этот день стал для учеников новой комфортной школы №117. Учебное заведение открылось в этом году и уже сегодня приняло первых первоклассников.

Фото: Пресс-служба Средней школы №117

По словам директора школы Гаухар Газизовой, этой осенью порог учебного заведения переступили 524 первоклассника. Всего в этом году – 21 первый класс, от "А" до "Т".

Фото: Пресс-служба Средней школы №117

"Открытие школы прошло хорошо. В связи с погодными условиями провели линейку в спортивном зале. Оформили, организовали классы. Присутствовала вице-министр Министерства просвещения РК Мелдебекова Майра Тұрғанбайқызы", – дополнила директор.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Просторные классы, современное оборудование, светлые коридоры – здесь все создано для того, чтобы учеба была в радость.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После торжественной линейки никто не спешил расходиться. Родители и дети гуляли по школьному двору, рассматривая новое здание и ухоженные клумбы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Первоклассники радостно позировали перед объективами, обнимая своих родственников.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Когда-нибудь, спустя годы, эти фотографии откроют вновь. И с каждым взглядом они будут переносить взрослых людей в то утро – к первому школьному дню, с которого началась их дорога в мир знаний.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В этом году в столице открыли семь таких комфортных школ на 28 тыс. мест. Они будут работать в две смены. В общем в течение учебного года планируется открытие 15 новых школ.

В прошлом учебном году было открыто рекордное количество школ: это 24 школы на 66 000 ученических мест. Из 24 школ – 16 комфортные школы. Эти меры позволяют поэтапно решать проблему трехсменного обучения и загруженности учебных заведений.



Кроме того, всего в первый класс в Астане в этом году пошли 31 тыс. детей.

