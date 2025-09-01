От слез радости до первых шагов: как прошел День знаний в Алматы

1 сентября – точка отсчета. Для одних – старт длиной в 11 лет, для других – финальный рывок перед взрослой жизнью. Новый учебный год, как чистый лист, на котором каждому предстоит написать свою историю, сообщает Zakon.kz.

Школьная площадка сегодня больше похожа на праздничную сцену: флажки, музыка, цветы и переживания. У первоклашек это новый жизненный этап, новая глава, а одиннадцатиклассники смотрят на все чуть иначе, ведь это предпоследний аккорд детства.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Новый сезон. Новый учебный год. Новая история.

"Хочу поздравить всех с праздником, сегодня замечательный день, День знаний. В этом году мы приняли в первый класс 87 первоклассников. В текущем учебном году школу готовятся покинуть 61 выпускник. Хочется пожелать всем удачи. Пусть наши дети получают крепкие, качественные знания, которые пригодятся им в будущем. Особенно это важно для выпускников, перед ними стоит серьезный выбор: куда пойти учиться. Желаю, чтобы на Едином национальном тестировании они показали достойные результаты, чтобы как можно больше выпускников получили образовательные гранты. И конечно, чтобы мечта каждого сбылась", – пожелал директор школы-гимназии № 51 Канат Ахманбетов.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Площадка украшена, колонки на максимуме, солнце щадит, но не прячется. По периметру родители с телефонами, в объективах – девчонки с бантиками размером с голову и мальчики, выглядящие как юные предприниматели с Уолл-стрит: строгие костюмы, начищенные туфли, уверенность в глазах, будто им совсем не волнительно.

Первоклашки – главные виновники торжества

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Они стоят в первых рядах с огромными букетами, в новой форме, немного растерянные, но с глазами, полными ожидания. Первоклассники. Сегодня они вступают в новый мир "Школа". Правда, пока еще не понимают, что завтра день будет рутинным, не таким ярким и праздничным.

"Моя дочка пошла в первый класс. Эмоции переполняют: радость, волнение, гордость. Такое чувство, будто все проживаешь заново вместе с ребенком. Дочка, конечно, переживала, волновалась перед этим днем, долго готовились. Но после торжественной линейки глаза у нее светятся, она счастлива. Для нее это начало новой жизни, первый шаг во взрослый мир. Настоящее прощание с детством. И мы, как родители, просто гордимся и радуемся вместе с ней", – делится эмоциями мама первоклашки Карина.

Малыши присматриваются друг к другу, ведь те, кто стоит с ними в ряду, станут частью их собственного сериала под названием "Взросление". Им вместе нужно будет научиться дружить, спорить, расти.

А где-то рядом стоят 11-классники, ловящие последние мгновения детства, последний вдох перед прыжком во взрослую жизнь.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Линейка 1 сентября – день, когда все начинается. А вот 11-классники уже смотрят на это все с легким мандражом перед серьезным учебным, судьбоносным и сложным годом. Для них линейка – это начало длинных титров фильма. "Смотри, вот они, главные герои, режиссеры и сценаристы".

"Когда увидели первоклассников, сразу нахлынули воспоминания. Какими же маленькими были наши дети! Помню, как они тоже заходили в школу такие потерянные, робкие... А теперь взрослые, уверенные, почти выпускники. Год, конечно, будет напряженный, мы это понимаем. Но самое главное – мы готовы. Входим в него с надеждой и в ожидании радужных перспектив", – говорит мама выпускницы Жанна.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Это финальный уровень игры, и всем важно выйти в ней победителем с высоким количеством очков или в их случае с наибольшим количеством баллов на ЕНТ.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Учителя в этот день как дирижеры большого школьного оркестра. Они уже мысленно репетируют первые уроки, проверяют списки, вспоминают, у кого какой характер, кто креативщик, а кто будет спорить на каждом задании. Тоже ждут с придыханием, они заряжены на новые идеи, увлекательные задания и интересный учебный процесс. Ведь каждый новый год – это оставить строчку в книгах, историях и биографиях своих учеников. Оставить след в их памяти, уме и сердце.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Честно, год начался со страхов. Время идет, дети меняются. В этом году я взяла первый класс. Но как только увидела детей, родителей, эту теплую, дружелюбную атмосферу, стало спокойно, душа порадовалась. Все хорошо. Я жду не просто послушных учеников, а тех, кто будет мыслить быстрее нас, кто раньше нас освоит искусственный интеллект. Моя задача – научить их жить легче, дружить, быть честными", – делится впечатлениями учитель начальных классов Татьяна Мороз.

В конце праздника одиннадцатиклассники передали первоклассникам колокольчики и воздушные шарики в форме сердца как знак преемственности поколений.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Так, выпускники передали "сердце школы" в новые, еще маленькие, но уже уверенные руки с надеждой, что первоклашки сохранят традиции гимназии и со временем привнесут в нее что-то свое, новое.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Школьники расходятся по кабинетам, и кажется, что у каждого свой маршрут, но стартовая точка у всех одна, и она запускает новый виток вокруг Планеты Знаний.