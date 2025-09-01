#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

Особый праздник: в Астане открылась новая комфортная школа

Школа , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане средняя школа №110 начала учебный год особенным образом: первый звонок здесь совпал с торжественным открытием нового здания, передает корреспондент Zakon.kz.

В школе №110 в Астане 1 сентября встретили особенно торжественно. В 2025-2026 учебном году здесь открылись 16 комплектов первых классов – литеры доходят до буквы "Н". 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Этот первый звонок стал особенным, потому что мы совместили праздник с торжественным открытием школы. Вместе с детьми и их родителями мы провели ознакомительную экскурсию, показав все возможности нового учебного заведения", – рассказала директор школы Маржан Макашева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По ее словам, комфортные школы заметно отличаются от традиционных. Здесь современное здание, просторные и светлые классы, продуманная цифровая инфраструктура, эргономичная мебель и зоны отдыха.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В школе уделяют большое внимание психологическому комфорту: действует программа поддержки ментального здоровья, проводится профилактика буллинга и создается дружественная атмосфера, где ценят личность каждого ребенка.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В этом году в школе учатся 1 610 учеников. В начальных классах открыто 49 классов с 1 081 ребенком – из них 480 обучаются на казахском языке, 601 – на русском. В первых классах – 352 ученика: 201 учатся на государственном языке, 151 – на русском. В старших классах – 39 казахских и 27 русских.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Новый учебный год начался с улыбок, музыки и детского смеха. Для сотен первоклассников это день, который они запомнят надолго – вместе с запахом осени, звуком первого звонка и новыми страницами школьной жизни.

Ранее мы писали, как прошел День знаний в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Алматы ожидаются дожди, а какой будет погода в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня
Общество
14:47, Сегодня
В Алматы ожидаются дожди, а какой будет погода в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня
Что изменится в школах и колледжах Казахстана с 1 сентября
Общество
14:32, Сегодня
Что изменится в школах и колледжах Казахстана с 1 сентября
От "А" до "Т": комфортная школа №117 приняла 21 первый класс в Астане
Общество
14:13, Сегодня
От "А" до "Т": комфортная школа №117 приняла 21 первый класс в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: