Особый праздник: в Астане открылась новая комфортная школа

В Астане средняя школа №110 начала учебный год особенным образом: первый звонок здесь совпал с торжественным открытием нового здания, передает корреспондент Zakon.kz.

В школе №110 в Астане 1 сентября встретили особенно торжественно. В 2025-2026 учебном году здесь открылись 16 комплектов первых классов – литеры доходят до буквы "Н".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Этот первый звонок стал особенным, потому что мы совместили праздник с торжественным открытием школы. Вместе с детьми и их родителями мы провели ознакомительную экскурсию, показав все возможности нового учебного заведения", – рассказала директор школы Маржан Макашева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По ее словам, комфортные школы заметно отличаются от традиционных. Здесь современное здание, просторные и светлые классы, продуманная цифровая инфраструктура, эргономичная мебель и зоны отдыха.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В школе уделяют большое внимание психологическому комфорту: действует программа поддержки ментального здоровья, проводится профилактика буллинга и создается дружественная атмосфера, где ценят личность каждого ребенка.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В этом году в школе учатся 1 610 учеников. В начальных классах открыто 49 классов с 1 081 ребенком – из них 480 обучаются на казахском языке, 601 – на русском. В первых классах – 352 ученика: 201 учатся на государственном языке, 151 – на русском. В старших классах – 39 казахских и 27 русских.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Новый учебный год начался с улыбок, музыки и детского смеха. Для сотен первоклассников это день, который они запомнят надолго – вместе с запахом осени, звуком первого звонка и новыми страницами школьной жизни.



