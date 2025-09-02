Дирижеры неба: как авиадиспетчеры Казахстана управляют тысячами рейсов

Невидимые герои, которые не слышат аплодисментов и остаются за кулисами, хотя без их участия невозможен ни один полет и ни одна посадка. От их точности и хладнокровия зависят сотни жизней. Мы заглянули в мир тех, кто управляет небом, передает Zakon.kz.

Над Казахстаном простирается особый мир – небо, где каждое движение требует точности и внимания. Здесь, среди тысяч километров воздушных трасс и сотен рейсов ежедневно и десятки команд, работающих в режиме полной концентрации.

"Представьте, что пять-шесть самолетов одновременно летят из Алматы, Шымкента, Актобе – и все хотят как можно быстрее сесть на посадку. Но полоса у нас одна, а взлет и посадка выполняются по строгим интервалам времени и расстояния. Мы следим за тем, чтобы самолеты безопасно садились и взлетали один за другим, соблюдая все требования", – объясняет диспетчер АДЦ Азамат Саулебаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Работа авиадиспетчера начинается задолго до того, как пассажиры занимают свои места в самолете. Каждая смена стартует с медконтроля, инструктажа, анализа сводок погоды и технического состояния оборудования. Вся информация должна быть актуальной до минуты – любое изменение может повлиять на планирование рейсов.

"Все начинается с того, что экипаж получает диспетчерское разрешение: куда лететь, на какой высоте, по какому маршруту. Потом запуск двигателей, руление, взлет, набор высоты. Как только самолет уходит в верхнее воздушное пространство, управление им передают диспетчерам районных центров. Так продолжается до самой посадки, где снова подключаются аэродромные диспетчеры", — говорит Азамат.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Авиадиспетчеры живут в режиме постоянного напряжения. Летом, когда поток рейсов максимальный, психологическая нагрузка возрастает в разы. В сложные погодные условия все усложняется: грозы, снегопады, кучевые облака — и каждое отклонение маршрута требует мгновенной перестройки всех планов.



"Сначала выстраиваешь порядок посадок в голове, но из-за грозы один самолет уходит в обход облачности, другой меняет маршрут — и все приходится пересчитывать "на ходу", — говорит Азамат.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Казахстане четыре районных центра – Центральный, Западный, Южно-Казахстанский и Юго-Восточный. Они делят между собой все небо страны, чтобы каждый рейс был под полным контролем.

"Моя область работы — районный диспетчерский центр. По сути, это позиция между руководителем полетов и диспетчерами: помогаю руководителю, довожу его указания и распоряжения до диспетчеров, а также контролирую их работу. Когда воздушная обстановка в порядке и я вижу, что все хорошо, я простой наблюдатель. Заранее пытаюсь определить конфликты в движении самолетов. Если вижу, что диспетчер не справляется из-за высокой нагрузки либо плохого самочувствия, обеспечиваю подмену. Также могу заменить его сам – имею полное право", – объяснил старший диспетчер РДЦ Серик Тулендинов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Авиадиспетчеры живут обычной жизнью. Разве что есть легкая профессиональная деформация.



"Когда смотришь на небо — думаешь, на какой высоте летит борт, какой позывной, откуда и куда. Романтика профессии. Не сказал бы, что это сильно влияет", — улыбается Серик.

У них есть свои маленькие традиции: чашка кофе перед сменой, "вкусняшки" перед отпуском, тихие радости после спокойной смены. Серик признается, что самый лучший день – когда все прошло без эксцессов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Внутри диспетчерских центров все строится на командной работе. За смену в среднем обрабатывается 150-200 самолетов, и это невозможно без четкой координации. В одной смене около 12 человек, плюс метеорологи и инженеры — за безопасностью каждого рейса следит до 30 специалистов.

"Каждый понимает, что за каждой точкой на экране — сотни жизней. Это серьезная работа. У всех может быть абсолютно разное настроение, но это никак не влияет на выполнение обязанностей — все это понимают. Я наблюдал ситуации, когда смена шла спокойно, но возникала немного нестандартная ситуация, и все автоматически, словно по тумблеру, переключаются, потому что знают: у каждого есть технология работы и алгоритм действий в зависимости от обстоятельств. Никого не нужно просить работать, никому ничего не нужно объяснять — здесь все все знают", – дополнил Серик Тулендинов.

При учете, что авиадиспетчеры не суеверные, в авиации есть свои негласные правила. Никто не говорит "последний рейс" – только "крайний". Никто не обсуждает страшные сценарии, но каждый день готов к ним. Здесь нет места импровизации, но есть место мгновенным решениям. Нет права на ошибку, но есть чувство сопричастности к чему-то большему.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Авиадиспетчеры — это те, кто незаметно держит в своих руках небо. Они отвечают за каждый взлет, каждое пересечение маршрутов, каждое приземление. Их работа кажется невидимой для пассажиров, но без нее невозможен ни один рейс. И, пожалуй, главный показатель их мастерства – это безопасные полеты. Когда не происходит ничего необычного, когда небо спокойно и рейсы идут по расписанию, значит, они сделали свою работу идеально.