#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

Группа казахстанцев похитила грузы с маршрута КНР – Европа на 212 млн тенге

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:01 Фото: polisia.kz
В Казахстане сотрудниками криминальной полиции департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры (ГТП) пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов. Им вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 26 января 2026 года, в апреле прошлого года транспортными полицейскими задержана группа из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

"Установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР – Европа. В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти".Пресс-служба ГТП РК

Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.

"Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы".Пресс-служба ГТП РК

Ранее мы писали, что казахстанца посадили в тюрьму строгого режима и пожизненно лишили прав. Что он натворил, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Из Казахстана пытались незаконно вывезти металл в Европу
15:15, 04 июня 2025
Из Казахстана пытались незаконно вывезти металл в Европу
Прокурор в Актау хотел "продать" мягкий приговор за 2,5 млн тенге
11:03, 28 ноября 2025
Прокурор в Актау хотел "продать" мягкий приговор за 2,5 млн тенге
В прокуратуре высказались о приговоре по делу "Казтемиртранс"
17:59, 19 марта 2024
В прокуратуре высказались о приговоре по делу "Казтемиртранс"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: