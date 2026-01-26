Группа казахстанцев похитила грузы с маршрута КНР – Европа на 212 млн тенге

В Казахстане сотрудниками криминальной полиции департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры (ГТП) пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов. Им вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 26 января 2026 года, в апреле прошлого года транспортными полицейскими задержана группа из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

"Установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР – Европа. В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти". Пресс-служба ГТП РК

Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.

"Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы". Пресс-служба ГТП РК

