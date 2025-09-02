Отбасы банк: 1,6 млрд тенге зачислены на счета 6 762 маленьких казахстанцев в рамках программы "Келешек"

Хорошая новость для родителей пятилетних детей. На депозиты "AQYL" их сыновей и дочерей начислен стартовый капитал от государства. Средства поступили от АО "Финансовый центр" и предназначены для будущей оплаты образования.

Сумму в размере 471 840 на сберегательном счете своей внучки сегодня увидела бабушка Дүйсенкүл Әби. Она – опекун пятилетней Жасмин. Девочка растет без родителей. Поэтому её будущее во многом зависит от заботы бабушки и той помощи, которую оказывает государство.

"Это по-настоящему радостная новость. В этом году моя внучка готовится к школе. Мы всей нашей большой семьей ее поддерживаем. Я узнала, что государство начнет начислять стартовый капитал на образование детям, которым в этом году исполнится пять лет. В день рождения Жасмин, 15 мая, я открыла ей образовательный депозит "AQYL" в Отбасы банке и сегодня нам поступили деньги. Будем копить на будущее моей внучки, чтобы она поступила в университет и получила достойное образование", – рассказывает бабушка Дүйсенкүл Әби.

Стартовый образовательный капитал от государства в рамках программы "Келешек" с этого года будет начисляться всем детям, которым исполнится 5 лет.

Всего стартовый капитал от государства в размере 471 840 тенге получили 23 казахстанских ребенка. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Еще 6 739 детей, воспитывающихся в семьях, получили по 235 920 тенге.

Среди получателей стартового капитала – Диана Искалиева. Она младший ребенок в семье. У ее мамы Татьяны Шевченко трое детей и на всех открыты депозиты в Отбасы банке.

"На Диану мы открыли депозит "AQYL". Также есть счет в Отбасы банке у 10-летнего сына и 20-летней дочери. Самой старшей мы планируем в будущем купить жилье через Отбасы банк. В то, что государство начислит нам стартовый капитал, вначале не верилось, когда увидела зачисление, воодушевилась. Это хороший старт", – рассказывает клиент банка Татьяна Шевченко.

Отбасы банк зачислил средства на счета детей, которым в первом полугодии 2025 года исполнилось 5 лет. Детям, которым 5 лет исполнится во втором полугодии 2025 года средства будут начислены в феврале 2026 года.

Образовательный капитал в рамках программы "Келешек" зачисляется на депозиты "AQYL". Их нужно было открыть заранее или подписать дополнительное соглашение для получения стартового капитала к уже открытым депозитам "AQYL".

Чтобы сохранить стартовый капитал от государства, родителям необходимо делать ежегодные взносы на депозит "AQYL" до совершеннолетия своих детей, либо до момента поступления в организацию образования.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП или 94 368 тенге в 2025 году.

Для детей из категории социально-уязвимых слоев населения – 12 МРП или 47 184 тенге в 2025 году.

На депозит "AQYL", открытый на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.

Взносы можно делать единовременно одной суммой или вносить в течение года по частям. Будет учитываться та сумма взноса, которая внесена после зачисления на вклад стартового образовательного капитала. Те накопления, которые были на счете до зачисления стартового образовательного капитала учитываться не будут.

И если по итогам года необходимая сумма не будет внесена, то стартовый капитал от государства вернется в бюджет.

Условия депозита "AQYL":

ставка вознаграждения 13,58 % (ГЭСВ от 14,5%);

премия государства: для всех категорий вкладчиков – 5%. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей – 7 %;

размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита равен 3 МРП или 11 796 тенге (в 2025 году). Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей первоначальный взнос отсутствует.

Пять способов открыть депозит "AQYL":