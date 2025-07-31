79,4% опрошенных казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

Июньский опрос Института общественной политики показывает, что казахстанцы сохраняют стабильно позитивный настрой относительно развития своей страны. Согласно данным, большинство респондентов – 79,4% – убеждены, что Казахстан движется в верном направлении, сообщает Zakon.kz.

Почему казахстанцы настроены оптимистично?

Помимо общего вектора развития, заметна положительная динамика в восприятии текущей социально-экономической ситуации. В июне 73,6% опрошенных дали ей благоприятную оценку. Этот растущий тренд говорит о том, что население чувствует стабилизацию в повседневной жизни, что отражается на общих настроениях.

Политическая обстановка в стране также получает высокую оценку. 76,2% респондентов выразили удовлетворенность текущим положением дел, что свидетельствует о доверии к государственным институтам и проводимым реформам.

Школы, больницы, дороги

Высокий уровень позитивных общественных оценок в Казахстане объясняется целым комплексом факторов. Среди них – устойчивый экономический рост, подтвержденный увеличением ВВП на уровне 6%. Этот показатель напрямую влияет на благосостояние граждан и их уверенность в завтрашнем дне.

Значительную роль играют и конкретные инфраструктурные и социальные проекты.

Строительство и запуск новых объектов, таких как школы, больницы, дороги, а также активная работа по ремонту и модернизации сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры – все это осязаемые результаты, которые видят и ощущают жители страны.

Эти факторы создают не только экономическую стабильность, но и формируют позитивный психологический фон в обществе, укрепляя чувство прогресса и развития.

Фото: Zakon.kz

Оптимизм крепнет: июньские данные подтверждают тренд

Примечательно, что июньские результаты подтверждают и даже усиливают тенденции, выявленные в более ранних исследованиях. Институт общественной политики проводил аналогичное исследование с 17 февраля по 6 марта, Тогда выяснилось, что более 70% граждан считали: страна развивается в правильном направлении. Июньские данные (79,4%) свидетельствуют о росте этого показателя, что подчеркивает укрепление оптимистичных настроений в обществе.

Так же ранее отмечался высокий уровень доверия к основным институтам власти, что демонстрировало соответствующую оценку эффективности проводимой государственной политики. Нынешний опрос показал: большинство казахстанцев одобряют текущую политическую обстановку (76,2%), что сопоставимо с предыдущими 76,5%, указывая на стабильную консолидацию общества и власти. В отношении социально-экономической ситуации, июньские данные (73,6%) показывают заметный рост по сравнению с предыдущими 67%.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в рейтинге по индексу счастья среди стран СНГ.