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Общество

79,4% опрошенных казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
Июньский опрос Института общественной политики показывает, что казахстанцы сохраняют стабильно позитивный настрой относительно развития своей страны. Согласно данным, большинство респондентов – 79,4% – убеждены, что Казахстан движется в верном направлении, сообщает Zakon.kz.

Почему казахстанцы настроены оптимистично?

Помимо общего вектора развития, заметна положительная динамика в восприятии текущей социально-экономической ситуации. В июне 73,6% опрошенных дали ей благоприятную оценку. Этот растущий тренд говорит о том, что население чувствует стабилизацию в повседневной жизни, что отражается на общих настроениях.

Политическая обстановка в стране также получает высокую оценку. 76,2% респондентов выразили удовлетворенность текущим положением дел, что свидетельствует о доверии к государственным институтам и проводимым реформам.

Школы, больницы, дороги

Высокий уровень позитивных общественных оценок в Казахстане объясняется целым комплексом факторов. Среди них – устойчивый экономический рост, подтвержденный увеличением ВВП на уровне 6%. Этот показатель напрямую влияет на благосостояние граждан и их уверенность в завтрашнем дне.

Значительную роль играют и конкретные инфраструктурные и социальные проекты.

Строительство и запуск новых объектов, таких как школы, больницы, дороги, а также активная работа по ремонту и модернизации сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры – все это осязаемые результаты, которые видят и ощущают жители страны.

Эти факторы создают не только экономическую стабильность, но и формируют позитивный психологический фон в обществе, укрепляя чувство прогресса и развития.

Фото: Zakon.kz

Оптимизм крепнет: июньские данные подтверждают тренд

Примечательно, что июньские результаты подтверждают и даже усиливают тенденции, выявленные в более ранних исследованиях. Институт общественной политики проводил аналогичное исследование с 17 февраля по 6 марта, Тогда выяснилось, что более 70% граждан считали: страна развивается в правильном направлении. Июньские данные (79,4%) свидетельствуют о росте этого показателя, что подчеркивает укрепление оптимистичных настроений в обществе.

Так же ранее отмечался высокий уровень доверия к основным институтам власти, что демонстрировало соответствующую оценку эффективности проводимой государственной политики. Нынешний опрос показал: большинство казахстанцев одобряют текущую политическую обстановку (76,2%), что сопоставимо с предыдущими 76,5%, указывая на стабильную консолидацию общества и власти. В отношении социально-экономической ситуации, июньские данные (73,6%) показывают заметный рост по сравнению с предыдущими 67%.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в рейтинге по индексу счастья среди стран СНГ.

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Айсулу Омарова
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