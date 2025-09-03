#АЭС в Казахстане
Общество

Учеба без напряжения: о пользе ночных линз для школьников рассказала офтальмолог

Зрение, врачи, здоровье, школьники, дети , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 14:14 Фото: pixabay
Очки и обычные контактные линзы не всегда удобны в школьной жизни, особенно для активных детей. Врач-офтальмолог высшей категории Глазного института (КазНИИ глазных болезней) Зарина Бейсенбаева рассказала Zakon.kz о современном решении этой проблемы.

По словам офтальмолога высшей категории Глазного института (КазНИИ глазных болезней), ночные линзы – это специальные жесткие газопроницаемые линзы, которые надеваются только на период сна и снимаются утром. Они мягко изменяют форму роговицы и временно корректируют близорукость, за счет чего зрение весь день остается четким.

"Эффект длится около суток. Чтобы сохранить результат, линзы нужно надевать регулярно. Главное преимущество – днем глаза ребенка полностью свободны от очков и линз. Дети очень подвижны. Они постоянно бегают, прыгают, играют в футбол, баскетбол, догонялки на школьном дворе. Очки в таких ситуациях – не лучший помощник: они сползают, запотевают, мешают боковому зрению. Часто дети снимают их на переменах или тренировках, оставляют в раздевалке – и очки могут потеряться или сломаться. С ночными линзами ребенок получает свободу. Он может заниматься физкультурой, плаванием, катанием на велосипеде и при этом видеть идеально. Это не только удобно, но и безопасно: резкие движения, падения или активные игры не несут риска для очков, которых просто нет", – объяснила Зарина Анварбековна.

Помимо удобства, ночные линзы имеют доказанный медицинский эффект – они замедляют прогрессирование миопии, то есть близорукости. А это важно, ведь именно в школьные годы близорукость быстро прогрессирует на фоне повышенной нагрузки на зрение: необходимость разглядывать доску, подолгу читать учебник или конспектировать материал.

"Если ничего не предпринимать, ребенок через несколько лет может столкнуться с высокой степенью миопии и рисками осложнений. Ночные линзы позволяют удержать этот процесс под контролем. В Европе и Азии этот метод давно используется как профилактика ухудшения зрения у детей".Зарина Бейсенбаева

Вместе с тем есть некоторые правила. Во-первых, безопасные ночные линзы может подобрать исключительно врач на основе не только остроты зрения, но и строения роговицы, состояния глазного дна, наличия противопоказаний. Во-вторых, родителям необходимо строго следить за гигиеной: линзы очищаются раствором и хранятся в контейнере. В-третьих, нужны регулярные визиты к офтальмологу – обычно раз в 3-6 месяцев. Если все это соблюдать, риск осложнений минимален.

Отвечая на вопрос, в каком возрасте ребенок готов к ночным линзам, спикер отметила, что их, как правило, назначают в 6-7 лет, то есть с 1 класса. Ведь чем раньше ребенку пропишут данное средство, тем оно эффективнее.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
