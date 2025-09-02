Троечники чаще отличников открывают собственный бизнес

Российские аналитики провели опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что чаще всего открыть собственное дело хотят троечники. Отличники же предпочитают оставаться в найме, сообщает Zakon.kz.

В опросе, который прошел в июле 2025 года, участвовало 1900 граждан.

Результаты показали, что именно те, кому в школе с трудом удавалось выйти на тройки, чаще других хотят начать свое дело.

При этом среди тех, кто точно не собирается уходить в предпринимательство, оказалось больше всего отличников. Они же чаще других не могут определиться с выбором.

В целом, чем лучше у опрошенных были оценки в школе, тем меньшее их количество стремятся стать бизнесменами.

Опыт собственного дела также чаще встречается у троечников.

Кроме того, исследование, которое разместило издание РБК Life, выявило связь образования с результатами в предпринимательстве.

Наиболее успешно бизнес идет у респондентов со средним профессиональным образованием. Неудачный опыт чаще всего был у людей с высшим образованием или у тех, кто проходил только курсы и семинары.

