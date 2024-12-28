Эксперты рассказали, кто чаще верит в астропрогнозы

Исследовательский российский центр перед Новым годом провел интересный опрос. Он касался гороскопов. Кто же чаще обращается за советами к звездам, расскажет Zakon.kz.

В исследовании SuperJob за 28 декабря 2024 года сказано, что большинство экономически активных граждан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам (79%).

Но каждый пятый россиянин (21%) уже ознакомился с предсказаниями: 10% скорее верят в них, а 11% – скорее нет.

Примечательно, но мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами (22 и 20% соответственно). Однако скептиков среди представителей сильного пола больше (13% против 9% среди женщин).

Также интересен еще один факт. Граждане в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения.

При этом люди с доходом от 100 тысяч рублей (более 500 тысяч тенге), куда чаще игнорируют астрологию, чем те, у кого доход меньше.

В этом исследовании принимали участие 1600 граждан из всех округов страны.

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