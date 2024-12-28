#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

Эксперты рассказали, кто чаще верит в астропрогнозы

астрология, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 14:20 Фото: pexels
Исследовательский российский центр перед Новым годом провел интересный опрос. Он касался гороскопов. Кто же чаще обращается за советами к звездам, расскажет Zakon.kz.

В исследовании SuperJob за 28 декабря 2024 года сказано, что большинство экономически активных граждан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам (79%).

Но каждый пятый россиянин (21%) уже ознакомился с предсказаниями: 10% скорее верят в них, а 11% – скорее нет.

Примечательно, но мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами (22 и 20% соответственно). Однако скептиков среди представителей сильного пола больше (13% против 9% среди женщин).

Также интересен еще один факт. Граждане в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения.

При этом люди с доходом от 100 тысяч рублей (более 500 тысяч тенге), куда чаще игнорируют астрологию, чем те, у кого доход меньше.

В этом исследовании принимали участие 1600 граждан из всех округов страны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 14:20
28 декабря – идеальный день, чтобы загадать большие желания
, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 14:20

Ранее астрологи рассказали, у кого из знаков зодиака среди мужчин вместо сердца камень. Женщинам этих холодных мужчин советуют запастись терпением.

Что касается творческих способностей, то у некоторых они есть, а у других их нет. Но эзотерик Майя Королева составила топ-5 самых творческих знаков зодиака. По ее словам, в рейтинг вошли именно те, которые находятся под покровительством двух стихий: воздуха и воды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
На границе с Афганистаном убили 19 пакистанских солдат
Мир
14:20, Сегодня
На границе с Афганистаном убили 19 пакистанских солдат
Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова
Мир
13:34, Сегодня
Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова
В Индии тигр сбежал из заповедника и растерзал женщину
Мир
11:58, Сегодня
В Индии тигр сбежал из заповедника и растерзал женщину
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: