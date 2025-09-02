#АЭС в Казахстане
Общество

Алматинку пытались вывезти на Ближний Восток, но вмешались спецслужбы

Алматы, кнб, Оман, трудовая миграция , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 19:00 Фото: pixabay
Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного вывоза гражданки Казахстана за рубеж для трудовой эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 сентября сообщили в прокуратуре Алматы.

По данным надзорного ведомства, жительница Казахстана на протяжении длительного времени общалась с иностранной гражданкой по имени Ханифа. Последняя предлагала ей работу на Ближнем Востоке, обещая "выгодные условия". В итоге женщина согласилась и самостоятельно вылетела в Султанат Оман, не предупредив родственников.

Однако в аэропорту иностранного государства ее встретили сотрудники правоохранительных органов, после чего в тот же день казахстанку вернули на родину.

В операции участвовали прокуратура Алматы, Департамент КНБ по городу, Интерпол и посольство Казахстана в Омане.

В прокуратуре напомнили, что при предложениях о трудоустройстве за границей необходимо проявлять осторожность и тщательно проверять достоверность информации, чтобы не стать жертвой мошенников и торговцев людьми.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Департаменте государственных доходов по Астане выявили крупный факт нарушения валютного законодательства. В пресс-службе столичного ДГД сообщили, что в результате совместных мероприятий с Федеральной таможенной службой России установлено местонахождение гражданки, которая зарегистрировала в Казахстане товарищество с ограниченной ответственностью для организации схемы по незаконному выводу валюты за пределы страны.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
