Алматинку пытались вывезти на Ближний Восток, но вмешались спецслужбы

Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного вывоза гражданки Казахстана за рубеж для трудовой эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 сентября сообщили в прокуратуре Алматы.

По данным надзорного ведомства, жительница Казахстана на протяжении длительного времени общалась с иностранной гражданкой по имени Ханифа. Последняя предлагала ей работу на Ближнем Востоке, обещая "выгодные условия". В итоге женщина согласилась и самостоятельно вылетела в Султанат Оман, не предупредив родственников.

Однако в аэропорту иностранного государства ее встретили сотрудники правоохранительных органов, после чего в тот же день казахстанку вернули на родину.

В операции участвовали прокуратура Алматы, Департамент КНБ по городу, Интерпол и посольство Казахстана в Омане.

В прокуратуре напомнили, что при предложениях о трудоустройстве за границей необходимо проявлять осторожность и тщательно проверять достоверность информации, чтобы не стать жертвой мошенников и торговцев людьми.

