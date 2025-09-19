В Жетысу подростков вовлекали в тайные религиозные занятия, но вмешались спецслужбы

В области Жетысу сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции при содействии департамента КНБ и прокуратуры региона пресекли деятельность по вовлечению несовершеннолетних в религиозные занятия незарегистрированной организации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября сообщили в полиции.

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" был установлен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации. При осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружена иностранная религиозная литература и учебные материалы", – говорится в сообщении.

По данным полиции, организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и пансионатов, где проводили нелегальные уроки религиозного характера. В марте текущего года постановлением суда города Талдыкорган такие учреждения были ликвидированы.

По итогам проверки к ответственности привлечен организатор религиозных занятий за незаконное вовлечение несовершеннолетних, а также четыре наставника за проживание без регистрации. Родители подростков привлечены за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с отсутствием родителей в регионе.

В полиции подчеркнули, что проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По их итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Полиция напоминает: вовлечение несовершеннолетних в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и влечет ответственность.

Ранее сообщалось о другом инциденте, связанным с детьми. В Северо-Казахстанской области разгорелся скандал вокруг специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. Мама одного из воспитанников пожаловалась на буллинг.