В Жетысу подростков вовлекали в тайные религиозные занятия, но вмешались спецслужбы
Об этом 19 сентября сообщили в полиции.
"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" был установлен факт незаконного обучения подростков идеологии незарегистрированной религиозной организации. При осмотре помещений, использовавшихся под видом общежития, обнаружена иностранная религиозная литература и учебные материалы", – говорится в сообщении.
По данным полиции, организаторы ранее действовали под видом благотворительных учреждений и пансионатов, где проводили нелегальные уроки религиозного характера. В марте текущего года постановлением суда города Талдыкорган такие учреждения были ликвидированы.
По итогам проверки к ответственности привлечен организатор религиозных занятий за незаконное вовлечение несовершеннолетних, а также четыре наставника за проживание без регистрации. Родители подростков привлечены за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Кроме того, одна несовершеннолетняя направлена в центр адаптации в связи с отсутствием родителей в регионе.
В полиции подчеркнули, что проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются. По их итогам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.
Полиция напоминает: вовлечение несовершеннолетних в незаконные религиозные занятия является грубым нарушением закона и влечет ответственность.
