Массовое отравление в Актобе: специалисты выявили стафилококк в популярных суши

Семерых поваров и курьера отстранили от работы из-за массового отравления в Актобе, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что 2 сентября 2025 года в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области обнародовали результаты проверки и лабораторных исследований после массового отравления.

"По результатам лабораторных исследований установлено, что в трех образцах готовой пищи, а именно в суши "Цезарь", "Америка" и суши "Каппа маки" выявили патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus). В одном образце сырого продукта, в сыром курином мясе обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Трое поваров оказались носителями патогенного стафилококка (Staphylococcus aureus)", – поделилась заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Индира Аяганова.

Также в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области рассказали, что в смывах с ножей, контейнеров, рабочих поверхностей выявили золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Источником инфекции были три работника кухни. По итогам проверки семерых поваров и одного курьера отстранили от работы.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля продолжает проведение противоэпидемических мероприятий.

С 18 по 20 августа в областную инфекционную больницу экстренно поступили восемь человек: двое детей, один подросток и пятеро взрослых с отравлением и острой кишечной инфекцией. У них была высокая температура, рвота, диарея. Все они ели суши, которые заказали по доставке из одного заведения.