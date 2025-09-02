25 тысяч казахстанцев получат прибавку к зарплате до 50%

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана поделились хорошей новостью. Так, стало известно, что с сентября 2025 года будет повышена заработная плата более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в стране вступили в силу разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации поправки в закон "О естественных монополиях", предусматривающие повышение заработной платы работников водного хозяйства до уровня специалистов в области энергетики.

Увеличение заработной платы работников водного хозяйства будет произведено с сентября 2025 года.

В общей сложности, как уточнили специалисты, увеличится заработная плата более 25 тысяч работников.

В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35-50%.

