Общество

25 тысяч казахстанцев получат прибавку к зарплате до 50%

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 09:44 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана поделились хорошей новостью. Так, стало известно, что с сентября 2025 года будет повышена заработная плата более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в стране вступили в силу разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации поправки в закон "О естественных монополиях", предусматривающие повышение заработной платы работников водного хозяйства до уровня специалистов в области энергетики.

Увеличение заработной платы работников водного хозяйства будет произведено с сентября 2025 года.

В общей сложности, как уточнили специалисты, увеличится заработная плата более 25 тысяч работников.

В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35-50%.

Немного ранее Zakon.kz сообщал, что в 2026 году на реке Каргыба в Аксуатском районе области Абай будет построено новое водохранилище.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
