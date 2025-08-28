Год рабочих профессий: Хромтауский горно-технический колледж – кузница кадров для горнодобывающей отрасли

Единственный в западном регионе Казахстана Хромтауский горно-технический высший колледж по праву считается кузницей квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли. В рамках Года рабочих профессий в это учебное заведение был организован пресс-тур.

Группа журналистов побывала в колледже, познакомилась с подготовкой будущих горняков, затем выехала на площадку шахты "Болашак", глубина которой доходит до тысячи метров.

Директор колледжа, основанного в 1979 году, Багдашжан Мулдашева вместе с заместителем по информационным технологиям Гулисианой Изтаевой продемонстрировали современные учебные аудитории, лаборатории, мастерские и оборудование, соответствующее международным стандартам.

По словам руководителя заведения, колледж не просто обучает, он формирует у ребят профессиональные навыки, которые с первого курса приближены к реальным условиям работы на производстве.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Ежегодно сюда поступают до 300 человек по различным специальностям. Как отметили педагоги, их выпускники получают квалификацию сразу по нескольким компетенциям.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Например, дисциплина "сварочное дело" входит в образовательный процесс независимо от будущей профессии учащегося. Девушки и юноши изучают механику, электротехнику, автоматизацию производственных процессов, технику безопасности, работу с тяжелым оборудованием, цифровые технологии. Такой междисциплинарный подход позволяет готовить не просто рабочих, а универсальных специалистов, способных справляться с обязанностями в самых разных условиях, на высокотехнологичных предприятиях. Поэтому набор с каждым годом привлекает не только местных абитуриентов, но и молодежь из соседних регионов, даже ближнего зарубежья.

"Обновление материально-технической базы стало возможным в том числе благодаря проекту "Жас маман", – отметила директор колледжа.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Учащиеся работают в условиях реального производства на тех же станках и устройствах. При колледже уже восемь лет действует центр компетенций для горно-металлургической отрасли, где проходит производственное обучение, создан тренировочный лагерь "World Skills". Все это позволяет молодым не только получить теоретические знания, но и освоить практические навыки на современном оборудовании. В предстоящем учебном году запланировано создание Центра (лаборатории) виртуальной реальности для горной промышленности.

Выпускники достойно представляют Казахстан на различных площадках, демонстрируя компетенции по таким направлениям, как "сварка", "электромонтаж", "мехатроника", "автоматизация" и другие.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Так, Михаил Репнин, выпускник колледжа, продолжает образование в университете, в сентябре будет представлять страну на европейском чемпионате "Euro skills" в Дании по компетенции "электромонтаж".

Колледж тесно сотрудничает с крупнейшими предприятиями отрасли. В частности, его выпускники востребованы на Донском горно-обогатительном комбинате, который регулярно принимает молодых специалистов на практику и в штат.

Шахта "Болашак" – одно из крупнейших инвестиционных проектов группы ERG, на котором трудятся бывшие учащиеся колледжа. Прессе рассказали, что в процессе добычи руды используются передовые технологии и современное оборудование, в том числе интеллектуальная буровая установка с автоматическим режимом бурения.

На промышленной площадке корреспондент "АВ" побеседовал с выпускником горно-технического высшего колледжа, а ныне работником комбината Оркеном Газизовым.

"В 2022 году я занял третье место в республиканском конкурсе "World skills" по специальности "электрик", – поделился начинающий специалист. – После успешного окончания колледжа и по итогам конкурсных работ меня пригласили в ДГОК".

Пресс-тур показал, что рабочие профессии – это не просто стабильность, это выбор амбициозных молодых людей, готовых стать профессионалами в своей сфере и внести вклад в развитие промышленности Казахстана.